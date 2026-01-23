Va da Ferrari lovitura în 2026? - Antena Sport

O veste neliniștitoare pentru fanii Ferrari a trecut prea puțin observată în luna septembrie a anului trecut, când lumea era prinsă cu lupta sfârșitului de sezon. Doi dintre cei mai importanți oameni din departamentul de motoare de la Ferrari au părăsit echipa, plecând la Audi. Cei doi au fost ofertați de fostul șef al scuderiei, Mattia Binotto, în prezent director al echipei Audi.
Doi oameni-cheie au plecat
Este vorba despre Wolf Zimmermann, Project Leader al dezvoltării unității de propulsie pentru 2026, și Lars Schmidt, inginer-șef pentru dezvoltarea performanței motorului cu ardere internă (ICE). Cei doi au fost responsabili pentru crearea celui mai rapid motor V6 de pe grila din 2019 și au jucat un rol-cheie în dezvoltarea unității de putere Ferrari pentru 2022. În ultimii ani, scuderia a avut un motor foarte bun, probabil cel mai puternic de pe grilă. Problemele monoposturilor roșii au venit din alte zone. Zimmerman și Schmidt urmau să dezvolte unitatea propulsoare care să asigure tranziția către regulamentele din 2026, în care partea electrică ocupă o pondere aproape egală cu cea care funcționează prin ardere. În locul lor, șef al departamentului motoare este Enrico Gualtieri.
Abandonarea temporară a unei evoluții
Plecarea lui Zimmerman și Schmidt este legată de abandonarea temporară și de reluarea unui proiect tehnic. Acesta a fost considerat de către șefii scuderiei, la momentul respectiv, prea riscant. Conform PlanetF1, s-a spus că motorul Ferrari din 2026 va fi lansat cu chiulase din aluminiu, după ce un design inovator al chiulasei din oțel – inițiat de Wolf Zimmermann – fusese abandonat din cauza problemelor de fiabilitate. Chiulasa este componenta motorului care se montează deasupra cilindrului cu scopul de a crea un spațiu închis între partea superioară a pistonului și pereții interiori ai cilindrului. Inginerii Ferrari nu erau inițial siguri că chiulasa din oțel ar putea acoperi kilometrajul necesar pentru 2026, care limitează fiecare pilot la folosirea a doar patru motoare cu ardere internă pe parcursul sezonului de 24 de curse.
Acest lucru a determinat echipa să dezvolte chiulase din aluminiu în paralel cu soluția din oțel. Cu toate acestea, Ferrari ar fi apelat la ajutorul specialistului austriac în motoare AVL pentru a îmbunătăți durabilitatea chiulasei din oțel. AVL a jucat un rol esențial în perfecționarea conceptului Ferrari de chiulasă din oțel, depășind provocările structurale și termice. Se spune că progresele înregistrate în ultimele luni au convins Ferrari să se concentreze în totalitate pe chiulase din oțel pentru 2026.
Revenirea la chiulasele din oțel
Aluminiul era considerat anterior materialul preferat pentru construcția chiulasei datorită greutății sale reduse. Cu o greutate minimă a unității de putere care crește de la 120 la 150 de kilograme pentru F1 2026, se pare că inginerii nu au mai considerat că o construcție cât mai ușoară era un factor crucial în proiectarea motorului.
Cei de la Ferrari speră că utilizarea chiulasei din oțel, care produce presiuni și temperaturi „nemaiîntâlnite până acum” în timpul procesului de aprindere, va duce la o combustie mai eficientă, în ciuda greutății crescute.
Scuderia ar fi dezvoltat, de asemenea, o nouă baterie de înaltă tehnologie, considerată a fi mai ușoară și mai compactă decât versiunile anterioare. În plus, se pare că arhitectura globală a unităților de putere a permis proiectanților mașinii să promoveze soluții de caroserie mai eficiente din punct de vedere aerodinamic. Noul motor poate funcționa, de asemenea, radiatoare mai mici. Aceste inovații permit o secțiune posterioară mai îngustă, permițând configurații aerodinamice agresive care reduc rezistența la înaintare pe liniile drepte.
Mult timp pentru dezvoltarea SF-26
Există vești bune pentru Ferrari. De pildă, echipa a dispus și dispune în continuare de mai mult timp, față de competitoare, pentru pregătirea monopostului SF-26, denumit codat Proiectul 678. În primul rând, pentru că Ferrari și-a mutat încă de anul trecut atenția asupra mașinii din 2026, după startul dezamăgitor de sezon.
Ferrari a decis încă din primăvara lui 2025 această mișcare. Această decizie a venit după ce McLaren a dominat începutul sezonului. Conform echipei, mutarea a fost „psihologic dificilă”, pentru că s‑a renunțat la actualizări importante pe 2025 în favoarea unui program complet nou pentru 2026.
După ce în 2024, Ferrari a obținut poziția secundă în topul constructorilor, în 2025 a coborât pe locul al patrulea. Conform regulamentului, cu cât ești mai jos în clasamentul sezonului precedent, cu atât mai mult timp pentru dezvoltarea mașinii primești. Aproximativ două treimi din orele de tunel de vânt alocate în 2025 au fost folosite pe mașina actuală SF‑25. Restul au fost rezervate pentru proiectul 2026 în etape timpurii ale dezvoltării aerodinamicii.Începând cu 1 ianuarie, oamenii în roșu vor putea testa în tunelul aerodinamic din Maranello 340 de ore. Prin comparație, McLaren are la dispoziție 224 ore, iar Red Bull 256.
Schimbare majoră și la suspensii
În 2025, monopostul SF-25 a funcționat pe o schemă de tip „pullrod” pe ambele punți. Anul acesta, schimbarea va fi radicală din acest punct de vedere. SF-26 va avea un sistem de tip ”pushrod” pe puntea din spate și, probabil, unul la fel în față.
