Noile reguli. Aerodinamica activă. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Începând din 2026, DRS-ul va dispărea. În locul lui va intra în vigoare aerodinamica activă. Aceasta nu e doar un DRS multilateral dezvoltat, ci un sistem permanent, integrat în ADN-ul mașinii.
Vor fi aripi mobile pe ambele punți, nu numai pe cea din spate. Acestea vor putea fi activate de către pilot în anumite zone, mărind sau micșorând unghiul de incidență.
Două moduri de aerodinamică activă
Vor exista doar două moduri presetate, Z-Mode (sau modul pentru viraje, cu apăsare mare la sol) și X-Mode (sau modul pentru linia dreaptă, cu apăsare redusă).
Z-Mode va fi folosit în viraje și zone tehnice, unde viteza este mai redusă, pentru a crea apăsare la sol. Aripile vor fi mai înclinate în acest mod, oferind aderență mai bună la intrarea în viraj.
X-Mode este modul de viteză. Aripile se „aplatizează”, adică își micșorează unghiul, rezultând o rezistență la înaintare diminuată și un consum energetic mai eficient. „Zonele permise” pentru X-Mode sunt porțiuni de circuit desemnate de FIA, în principal linii drepte sau secțiuni cu accelerație maximă. Aceste zone vor fi publicate în documentele oficiale ale cursei. Nu sunt însă zone DRS clasice și nu depind de diferența de timp față de alt monopost. (Regula cu activarea când mașina e la sub o secundă distanță de monopostul din față dispare.)
Ce nu e permis în X-Mode
Nu sunt permise unghiurile eleroanelor variabile infinit (ca la avioane), ajustările independente stânga–dreapta, folosirea X-Mode în viraje. FIA controlează strict zonele de activare, timpii de tranziție și corelarea față–spate.
X-Mode este interzis automat în viraje, zone de frânare, secțiuni cu schimbări rapide de direcție (șicane sau viraje înlănțuite). Sistemul este legat de poziția pe circuit, unghiul volanului, parametrii de siguranță. Dacă pilotul va încerca să-l activeze în afara zonei, sistemul nu va răspunde sau va reveni instant în Z-Mode.
Această decizie, de a limita folosirea modului de viteză la anumite zone, mi se pare o greșeală. Un pilot senzitiv, care poate rula cu o apăsare mică la sol în anumite viraje, va fi dezavantajat de această restricție. Motivele pentru care FIA limitează X-Mode la aceste zone țin de considerente de siguranță, căci aripile „descărcate” în viraje pot duce la instabilitate, și de limitarea costurilor.
Cum se face activarea efectivă
Unitatea de control electronică ”știe” exact unde începe și se termină zona desemnată pentru X-Mode. Trecerea în acel mod poate fi: automată sau controlată de către pilot. În cazul al doilea, pilotul decide: dacă folosește X-Mode și cât timp îl menține (în limitele zonei).
Per total, rezistența la înaintare totală a unei mașini (”drag”) va fi redusă cu până la 40%. Forța de apăsare totală va fi redusă cu între 15-30%, prin eliminarea tunelurilor de podea cu efect de sol. În ciuda acestor limitări, datele preliminare arată că mașinile din 2026 vor fi cu doar 3% mai lente decât cele din 2025.
Despre celelalte schimbări de regulament vom discuta în articolele viitoare.
