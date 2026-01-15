Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Noile reguli. Aerodinamica activă. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Home | Formula 1 | Noile reguli. Aerodinamica activă. Analiza lui Adrian Georgescu

Noile reguli. Aerodinamica activă. Analiza lui Adrian Georgescu

Adrian Georgescu Publicat: 15 ianuarie 2026, 10:27

Comentarii
Noile reguli. Aerodinamica activă. Analiza lui Adrian Georgescu

Startul Marelui Premiu de la Abu Dhabi / Profimedia

Începând din 2026, DRS-ul va dispărea. În locul lui va intra în vigoare aerodinamica activă. Aceasta nu e doar un DRS multilateral dezvoltat, ci un sistem permanent, integrat în ADN-ul mașinii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vor fi aripi mobile pe ambele punți, nu numai pe cea din spate. Acestea vor putea fi activate de către pilot în anumite zone, mărind sau micșorând unghiul de incidență.

Două moduri de aerodinamică activă

Vor exista doar două moduri presetate, Z-Mode (sau modul pentru viraje, cu apăsare mare la sol) și X-Mode (sau modul pentru linia dreaptă, cu apăsare redusă).

Z-Mode va fi folosit în viraje și zone tehnice, unde viteza este mai redusă, pentru a crea apăsare la sol. Aripile vor fi mai înclinate în acest mod, oferind aderență mai bună la intrarea în viraj.

X-Mode este modul de viteză. Aripile se „aplatizează”, adică își micșorează unghiul, rezultând o rezistență la înaintare diminuată și un consum energetic mai eficient. „Zonele permise” pentru X-Mode sunt porțiuni de circuit desemnate de FIA, în principal linii drepte sau secțiuni cu accelerație maximă. Aceste zone vor fi publicate în documentele oficiale ale cursei. Nu sunt însă zone DRS clasice și nu depind de diferența de timp față de alt monopost. (Regula cu activarea când mașina e la sub o secundă distanță de monopostul din față dispare.)

Reclamă
Reclamă

Ce nu e permis în X-Mode

Nu sunt permise unghiurile eleroanelor variabile infinit (ca la avioane), ajustările independente stânga–dreapta, folosirea X-Mode în viraje. FIA controlează strict zonele de activare, timpii de tranziție și corelarea față–spate.

X-Mode este interzis automat în viraje, zone de frânare, secțiuni cu schimbări rapide de direcție (șicane sau viraje înlănțuite). Sistemul este legat de poziția pe circuit, unghiul volanului, parametrii de siguranță. Dacă pilotul va încerca să-l activeze în afara zonei, sistemul nu va răspunde sau va reveni instant în Z-Mode.

Această decizie, de a limita folosirea modului de viteză la anumite zone, mi se pare o greșeală. Un pilot senzitiv, care poate rula cu o apăsare mică la sol în anumite viraje, va fi dezavantajat de această restricție. Motivele pentru care FIA limitează X-Mode la aceste zone țin de considerente de siguranță, căci aripile „descărcate” în viraje pot duce la instabilitate, și de limitarea costurilor.

Metoda prin care o tânără a scăpat de plata chiriei și a facturilor. Trăiește viața la care mulți viseazăMetoda prin care o tânără a scăpat de plata chiriei și a facturilor. Trăiește viața la care mulți visează
Reclamă

Cum se face activarea efectivă

Unitatea de control electronică ”știe” exact unde începe și se termină zona desemnată pentru X-Mode. Trecerea în acel mod poate fi: automată sau controlată de către pilot. În cazul al doilea, pilotul decide: dacă folosește X-Mode și cât timp îl menține (în limitele zonei).

Per total, rezistența la înaintare totală a unei mașini (”drag”) va fi redusă cu până la 40%. Forța de apăsare totală va fi redusă cu între 15-30%, prin eliminarea tunelurilor de podea cu efect de sol. În ciuda acestor limitări, datele preliminare arată că mașinile din 2026 vor fi cu doar 3% mai lente decât cele din 2025.

Despre celelalte schimbări de regulament vom discuta în articolele viitoare.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga partida dintre FC Argeş şi FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Alerta meteo de vreme rea. Nopți și dimineți geroase până marţi în toată ţara. Cod galben de ger în Moldova
Observator
Alerta meteo de vreme rea. Nopți și dimineți geroase până marţi în toată ţara. Cod galben de ger în Moldova
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
Fanatik.ro
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
13:07
“Bă, miliardarule, de ce nu îi dai banii băiatului?” Gigi Becali, criticat pentru “ţeapa” dată unui fotbalist
12:50
Situație ireală. Un fotbalist a semnat “din greșeală” în Liga 1 și a plecat să joace în altă țară
12:25
VIDEOChicago Bulls, victorie dramatică în reeditarea finalelor din 1997 și 1998. Coș cu patru secunde înainte de final
12:05
Gigi Becali anunţă revenirea FCSB în Ghencea. “O să luăm titlul acolo!”
11:54
Două cluburi din Serie A, pe urmele lui Mario Tudose. Concurență pentru echipele de top din România
11:46
Clubul care negociază transferul lui Stanciu, după ce Gigi Becali a anunţat că nu are bani pentru el
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Tottenham, transfer de 40 de milioane 2 Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii” 3 UPDATECe rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică. A fost prezentat oficial 4 Lovitură pentru FCSB. Un jucător s-a accidentat și a părăsit de urgență cantonamentul din Antalya 5 Lovitură pentru Mihai Rotaru şi Universitatea Craiova. Transferul a fost anunţat oficial 6 Transfer surpriză pe care Şucu îl face la Rapid. Vine rapidistul care a jucat la FCSB şi Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al CraioveiMirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei
Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSBGigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB