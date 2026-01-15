Noile reguli. Aerodinamica activă. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Începând din 2026, DRS-ul va dispărea. În locul lui va intra în vigoare aerodinamica activă. Aceasta nu e doar un DRS multilateral dezvoltat, ci un sistem permanent, integrat în ADN-ul mașinii.

Vor fi aripi mobile pe ambele punți, nu numai pe cea din spate. Acestea vor putea fi activate de către pilot în anumite zone, mărind sau micșorând unghiul de incidență.

Două moduri de aerodinamică activă

Vor exista doar două moduri presetate, Z-Mode (sau modul pentru viraje, cu apăsare mare la sol) și X-Mode (sau modul pentru linia dreaptă, cu apăsare redusă).

Z-Mode va fi folosit în viraje și zone tehnice, unde viteza este mai redusă, pentru a crea apăsare la sol. Aripile vor fi mai înclinate în acest mod, oferind aderență mai bună la intrarea în viraj.

X-Mode este modul de viteză. Aripile se „aplatizează”, adică își micșorează unghiul, rezultând o rezistență la înaintare diminuată și un consum energetic mai eficient. „Zonele permise” pentru X-Mode sunt porțiuni de circuit desemnate de FIA, în principal linii drepte sau secțiuni cu accelerație maximă. Aceste zone vor fi publicate în documentele oficiale ale cursei. Nu sunt însă zone DRS clasice și nu depind de diferența de timp față de alt monopost. (Regula cu activarea când mașina e la sub o secundă distanță de monopostul din față dispare.)