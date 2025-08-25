Schimbările de aerodinamică din 2026. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

În seria dedicată schimbărilor de regulament din 2026, am abordat până acum chestiunea motoarelor și a adaptării piloților la noile norme. Acum ne vom ocupa de transformările de la capitolul aerodinamică.

Efectul de sol a adus și probleme

Odată cu permisiunea de a folosi din nou efectul de sol în Formula, care a intrat în vigoare în 2022, aerodinamicienii s-au confruntat cu o problemă. Apropierea de sol a podelelor au dus la setări foarte rigide ale suspensiilor, pentru a împiedica uzura lor prea mare. De asemenea, la multe monoposturi (de exemplu, Mercedes și Ferrari) a apărut fenomenul de „porpoising” (vibrații puternice în plan vertical).

Succesul din ultimii ani al echipei Red Bull a fost datorat în mare parte lui Adrian Newey. Fost director tehnic al echipei e singurul aerodinamician care era în activitate la începutul anilor 80, când folosirea efectului de sol era permisă. Newey a știut cum să creeze monoposturi care nu au suferit din cauza fenomenului de ”porpoising”.

Efectul de sol va fi mult diminuat

De la anul, prin regulament, efectul de sol va fi mult diminuat. Mașinile vor avea o podea parțial plată, prin reducerea canalelor Venturi de sub podea. Canalele Venturi accelerează fluxul de aer pentru a crea o zonă de joasă presiune. Ele produc forță de apăsare și „aspiră” mașina la sol. Au o formă cu o deschidere de intrare largă, o parte mijlocie îngustă și o ieșire largă. Pe măsură ce aerul este forțat să treacă prin secțiunea îngustă, acesta accelerează și creează o sucțiune a mașinii către sol. Vor dispărea și deviatoarele de flux și generatoarele de vortex a căror misiune este de a împinge aerul departe de roțile spate.

Aceste schimbări ar trebui să reducă efectul de sol și dependența de configurații foarte rigide și joase. Astfel, vor fi ameliorate problemele cu care s-au confruntat echipele în ceea ce privește fenomenul „porpoising”. Într-o încercare de a permite mașinilor să ruleze mai aproape una de alta, elementele curbate care protejează la interior roțile din față vor fi și ele eliminate.