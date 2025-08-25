Schimbările de aerodinamică din 2026. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Închide meniul
Schimbările de aerodinamică din 2026. Analiza lui Adrian Georgescu

Adrian Georgescu Publicat: 25 august 2025, 8:00 / Actualizat: 25 august 2025, 10:37

În seria dedicată schimbărilor de regulament din 2026, am abordat până acum chestiunea motoarelor și a adaptării piloților la noile norme. Acum ne vom ocupa de transformările de la capitolul aerodinamică.

Efectul de sol a adus și probleme

Odată cu permisiunea de a folosi din nou efectul de sol în Formula, care a intrat în vigoare în 2022, aerodinamicienii s-au confruntat cu o problemă. Apropierea de sol a podelelor au dus la setări foarte rigide ale suspensiilor, pentru a împiedica uzura lor prea mare. De asemenea, la multe monoposturi (de exemplu, Mercedes și Ferrari) a apărut fenomenul de „porpoising” (vibrații puternice în plan vertical).

Succesul din ultimii ani al echipei Red Bull a fost datorat în mare parte lui Adrian Newey. Fost director tehnic al echipei e singurul aerodinamician care era în activitate la începutul anilor 80, când folosirea efectului de sol era permisă. Newey a știut cum să creeze monoposturi care nu au suferit din cauza fenomenului de ”porpoising”.

Efectul de sol va fi mult diminuat

De la anul, prin regulament, efectul de sol va fi mult diminuat. Mașinile vor avea o podea parțial plată, prin reducerea canalelor Venturi de sub podea. Canalele Venturi accelerează fluxul de aer pentru a crea o zonă de joasă presiune. Ele produc forță de apăsare și „aspiră” mașina la sol. Au o formă cu o deschidere de intrare largă, o parte mijlocie îngustă și o ieșire largă. Pe măsură ce aerul este forțat să treacă prin secțiunea îngustă, acesta accelerează și creează o sucțiune a mașinii către sol. Vor dispărea și deviatoarele de flux și generatoarele de vortex a căror misiune este de a împinge aerul departe de roțile spate.

Aceste schimbări ar trebui să reducă efectul de sol și dependența de configurații foarte rigide și joase. Astfel, vor fi ameliorate problemele cu care s-au confruntat echipele în ceea ce privește fenomenul „porpoising”. Într-o încercare de a permite mașinilor să ruleze mai aproape una de alta, elementele curbate care protejează la interior roțile din față vor fi și ele eliminate.

(foto: Georgio Piola, via motorsport.com)
(foto: Georgio Piola, via motorsport.com)

Apăsarea la sol va fi redusă cu aproximativ 30%. Rezistența la înaintare va fi și ea diminuată cu aproximativ 55%. Mașinile vor fi cu 10 centimetri mai înguste și cu 15 centimetri mai scurte, iar roțile vor fi și ele îngustate. Se estimează că scăderea în greutate a unui monopost va fi de 40-50 de kilograme.

Ce este aerodinamica activă?

O altă modificare importantă este introducerea aerodinamicii active, care va înlocui sistemul DRS. Aripile vor fi mobile, iar deschiderea lor va fi gestionată de către pilot pe anumite

porțiuni ale circuitului. Cele din față vor fi cu 100 milimetri mai înguste și vor avea un flaps cu două elemente. Aripile spate vor avea trei elemente, iar aripa inferioară – așa-numita ”beam wing” – va fi eliminată.

Vor exista două moduri de funcționare a sistemului. Când va fi activat modul Z standard, elementele de pe aripile față și spate se vor deschide și vor fi înclinate pentru a permite mașinilor să atingă viteze mai mari în viraje. Modul X reprezintă o configurație cu rezistență redusă la înaintare, care modifică unghiul aripilor față și spate pentru a maximiza viteza în linie dreaptă.

Vor fi cursele mai spectaculoase?

Pe de-o parte, canalele Venturi au redus dependența de aripi în crearea apăsării la sol. Au făcut astfel cursele mai disputate prin creșterea aderenței și a controlului mașinii, în special în viraje.

Există temerea că, în urma acestor schimbări, monoposturile vor fi prea lente în viraje și prea rapide pe linii drepte. FIA s-a concentrat pe reducerea rezistenței aerodinamice pentru a compensa incapacitatea noului motor de a furniza puterea hibridă necesară pe tot parcursul turului cu o rezistență redusă.

Există astfel riscul ca Formula 1 să se transforme, de la anul, într-o întrecere în care se va depăși doar pe liniile drepte, chiar mai mult decât în prezent. Dar asta n-o vom afla decât la anul, când monoposturile modificate se vor afla laolaltă pe pistă.

