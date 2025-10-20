"Nu am crezut că va fi atât de ușor". Prima reacție a lui Max Verstappen, după victoria din MP al Statelor Unite - Antena Sport

Max Verstappen a oferit prima reacție după ce a încheiat pe primul loc cursa din Marele Premiu al Statelor Unite și a obținut o nouă victorie. La capătul celui de-al cincilea succes din acest sezon, pilotul de la Red Bull s-a arătat uluit de cât de bine a mers weekend-ul pentru echipa sa și și-a remarcat colegii din garaj.

Verstappen a vorbit pe scurt despre cum a reușit să păstreze distanța față de Lando Norris plecând din pole-position și cum a încheiat fără probleme pe primul loc. Olandezul a avut parte de câteva zile ideale în Austin, acolo unde s-a impus și în cursa de sprint de sâmbătă noapte.

Max Verstappen: “Un weekend incredibil”

“Un weekend incredibil. Nu am crezut că acest weekend va fi atât de ușor pentru noi. Cred că ritmul dintre mine și Lando a fost destul de asemănător, dar ce s-a întâmplat în primul stint a fost hotărâtor pentru această cursă.

Am păstrat acea distanță obținută la începutul cursei până la final. Sunt extrem de mândru de toată echipa“, a spus Max Verstappen după cursă.

Grație victoriei pilotului Red Bull, lupta pentru titlu la piloți rămâne o afacere în trei, iar suspansul se anunță unul extrem de mare în ultimele curse. Următorul Grand Prix din calendarul F1 este cel al Mexicului, din weekend-ul 24-26 octombrie.