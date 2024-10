„Nu sunt mentorul lui. Ştie că a greșit". Lando Norris continuă criticile pentru Max Verstappen, după MP al Mexicului - Antena Sport

„Cred că ceva ce am făcut bine în toată cariera mea a fost să nu mă încurcăm și să păstrez mașina dintr-o singură bucată. Toate acele lucruri mărunte se adună într-un campionat și pe parcursul unui sezon, mai ales într-un sezon de limitare a costurilor, de asemenea.

Întotdeauna am avut mentalitatea să vreau să concuresc corect și curat. Cred că probabil că am spus-o weekendul trecut, am fost poate prea amabil, fie că atacam sau mă apăram. Dar cred că întotdeauna am luat decizii bune din partea aceea”, a mai spus britanicul.

