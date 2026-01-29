Red Bull și Mercedes zboară, Williams pierde timp. Analiza lui Adrian Georgescu a testelor de la Barcelona - Antena Sport

Marți și miercuri s-au desfășurat zilele cu numerele 2 și 3 din testele private organizate pe circuitul din Barcelona. Proprietarul circuitului și echipele au organizat direct acest test și au decis ca acesta să fie complet privat. În consecință, presa nu este prezentă.
Vor fi în total cinci zile, până pe 30 ianuarie, iar fiecare echipă participantă are dreptul să ia parte la trei dintre aceste zile.
Red Bull, din nou rapizi
Marți dimineață, la lucru s-au prezentat doar două echipe: Ferrari și Red Bull. Max Verstappen (Red Bull) a stabilit cel mai rapid timp în respectiva sesiune, pe uscat, oprind cronometrul la 1’19″578. Charles Leclerc (Ferrari) a fost cu 1,3 secunde mai lent. Monegascul a parcurs 64 de tururi, comparativ cu cele doar 27 ale lui Verstappen.
După-amiaza, pe ploaie, mașinile au fost preluate de Hadjar (Red Bull), respectiv Hamilton (Ferrari). Încă o dată, pilotul Red Bull a fost cel care a înregistrat cel mai rapid timp, un timp de 1’31″981. Hadjar a terminat însă rău sesiunea, ieșind de pe pistă și izbindu-se de bariere. În prima zi de teste, cea de luni, francezul reușise cel mai bun timp.
Cei de la Ferari au profitat de ploaie pentru a testa și sistemul de aerodinamică activă parțială, care va putea fi folosit în aceste condiții. Inițial conceput ca având doar modurile activat sau inactivat, acest sistem include acum și un al treilea mod, pe care Leclerc a evaluat-o pe linia dreaptă principală de la Barcelona. Practic, în acest mod, a cărui legalitate a fost aprobată în decembrie 2025, doar aripa frontală este mobilă. Adică, în timp ce aripa spate rămâne „închisă”, al doilea și al treilea element al aripii față se ”aplatizează”.
Mercedes a zburat miercuri
Miercuri, în ziua a treia, George Russell a dominat sesiunea de dimineață, cu un 1’17″580 realizat din 92 tururi. Lando Norris a afișat pentru prima oară numărul 1, alocat campionului mondial en-titre. Din 33 de tururi, a reușit un timp cu aproape două secunde mai slab decât compatriotul său de la Mercedes.
A avut loc și o primă defecțiune tehnică, la mașina Haas a lui Bearman. Deși nu există, cel puțin deocamdată, un raport oficial, se pare că a fost o problemă la motorul Ferrari. În sesiunea de după-amiază, tot piloții Mercedes au fost cei mai iuți. Antonelli a fost ”premiantul”, cu 1’17”362. Cei doi piloți Mercedes au îmbunătățit semnificativ cel mai bun tur, realizat luni, tot pe uscat, de către Isaac Hadjar, de 1’18″835. Au mai participat monoposturi Haas, Alpine, Racing Bulls și Audi.
Mercedes, un singur element al aripii față mobil
În cursul testelor a fost observat și un element aerodinamic interesant la mașinile Mercedes. În ceea ce privește aerodinamica activă, în afară de câteva puncte stricte, regulamentul acordă echipelor un anumit grad de libertate. Precum știm, aripa frontală va avea trei elemente, dintre care maximum două vor putea fi mobile.
Tendința urmată de majoritatea echipelor este de a folosi acest număr maxim de două elemente, pentru a maximiza reducerea rezistenței aerodinamice în zonele în care poate fi utilizată aerodinamica activă.
Însă Mercedes pare să fi ales o cale diferită. Monopostul W17 se diferențiază clar de rivalii săi prin alegerea punctului de montare ai celor doi piloni care leagă botul de aripa față. La W17, cel puțin deocamdată, pilonii sunt atașați de cel de-al doilea element, nu de cel frontal, ca la celelalte mașini. Astfel, doar cel de-al treilea element al aripii, cel dinspre pilot, rămâne mobil.
Williams, din ce în ce mai greu
Nicio echipă nu pare a fi în urma planului precum este Williams. Echipa din Grove a renunțat total la testele din Barcelona. Mai mult, lansarea noului monopost, FW48, programată pentru 3 februarie, a fost transformat în eveniment virtual. Se speculează că mașina depășește sensibil greutatea admisă. Regula FIA pentru 2026 cere ca monoposturile să aibă cel puțin 768 kg (fără combustibil). Sursele din paddock susțin că Williams FW48 ar fi semnificativ peste această limită, cu surse neoficiale vorbind de aproximativ 20–30 kilograme în plus față de minimul regulamentar. Această greutate suplimentară ar putea fi rezultatul unor ranforsări făcute pentru a trece testele de siguranță impuse de FIA, care necesită structuri mai robuste și, implicit, mai grele. Acest ”lest” ar putea duce la 0,6-0,9 secunde pierdute pe tur.
Directorul formației, James Vowles a ocolit un răspuns ferm legat de greutatea monopostului, oferind unul destul de greu de crezut. „Nu vom cunoaște greutatea noastră până nu vom ajunge în Bahrain. Este imposibil de știut, deoarece mașina trebuie asamblată fără senzori și vom afla abia în Sakhir. Dacă mașina e prea grea, atunci vom lansa un plan agresiv pentru a încerca să eliminăm excesul, dar momentan sunt doar zvonuri.”
