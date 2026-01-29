Red Bull și Mercedes zboară, Williams pierde timp. Analiza lui Adrian Georgescu a testelor de la Barcelona - Antena Sport

Marți și miercuri s-au desfășurat zilele cu numerele 2 și 3 din testele private organizate pe circuitul din Barcelona. Proprietarul circuitului și echipele au organizat direct acest test și au decis ca acesta să fie complet privat. În consecință, presa nu este prezentă.

Vor fi în total cinci zile, până pe 30 ianuarie, iar fiecare echipă participantă are dreptul să ia parte la trei dintre aceste zile.

Red Bull, din nou rapizi

Marți dimineață, la lucru s-au prezentat doar două echipe: Ferrari și Red Bull. Max Verstappen (Red Bull) a stabilit cel mai rapid timp în respectiva sesiune, pe uscat, oprind cronometrul la 1’19″578. Charles Leclerc (Ferrari) a fost cu 1,3 secunde mai lent. Monegascul a parcurs 64 de tururi, comparativ cu cele doar 27 ale lui Verstappen.

După-amiaza, pe ploaie, mașinile au fost preluate de Hadjar (Red Bull), respectiv Hamilton (Ferrari). Încă o dată, pilotul Red Bull a fost cel care a înregistrat cel mai rapid timp, un timp de 1’31″981. Hadjar a terminat însă rău sesiunea, ieșind de pe pistă și izbindu-se de bariere. În prima zi de teste, cea de luni, francezul reușise cel mai bun timp.

Cei de la Ferari au profitat de ploaie pentru a testa și sistemul de aerodinamică activă parțială, care va putea fi folosit în aceste condiții. Inițial conceput ca având doar modurile activat sau inactivat, acest sistem include acum și un al treilea mod, pe care Leclerc a evaluat-o pe linia dreaptă principală de la Barcelona. Practic, în acest mod, a cărui legalitate a fost aprobată în decembrie 2025, doar aripa frontală este mobilă. Adică, în timp ce aripa spate rămâne „închisă”, al doilea și al treilea element al aripii față se ”aplatizează”.