Formula 1 a revenit pe pistă. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

În sfârșit, noile monoposturi au ieșit pe asfalt! Până pe 30 ianuarie, pe pista din Barcelona se organizează teste private, la care participă toate echipele, cu excepția Williams. Aceste teste nu sunt deschise presei și sunt independente de lansările echipelor. Reglementările tehnice pentru 2026 sunt radical schimbate față de sezoanele trecute.

Fiecare zi petrecută în dezvoltarea monoposturilor este considerată extrem de valoroasă. E o oportunitate pentru formații de a testa noile mașini pe circuit, fără limitările impuse de zilele de filmare, în care rularea este, în general, restricționată la 200 km. Evenimentul permite fiecărei echipe să verifice dacă totul funcționează conform așteptărilor și să vadă cum se corelează diferite aspecte cu datele din simulările lor. Deși evenimentul se întinde pe cinci zile, fiecare echipă va avea dreptul să ruleze timp de trei zile în total. Acest lucru le oferă flexibilitate în a decide când este convenabil ca mașina lor să intre pe circuit.

Această abordare înseamnă, de asemenea, că echipele se pot adapta la orice condiții meteorologice schimbătoare și pot evita să testeze în zilele în care prognoza meteo prevede ploaie sau zăpadă.

McLaren și Ferrari au amânat

McLaren a decis în mod deliberat să nu iasă pe circuit în prima zi – luni – a testelor de la Barcelona. Andrea Stella a explicat că acesta a fost „Planul A” încă dinainte. Echipa vrea să maximizeze timpul de dezvoltare al noii mașini pentru 2026 înainte de a o aduce pe circuit. McLaren și-a planificat să folosească aceste trei zile începând cu ziua a doua sau chiar a treia, în loc să apară de la început.

McLaren a considerat că este mai eficient să profite de timpul suplimentar de lucru în afara circuitului decât să ruleze de la început la Barcelona. Ferrari a confirmat că va începe testele abia de marți. Și Aston Martin se confruntă cu un început dificil al testelor. Noul model AMR26 urmează să debuteze probabil abia joi. Williams și-a anulat însă complet participarea la testul de la Barcelona, dar aceasta este o situație diferită.