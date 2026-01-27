Formula 1 a revenit pe pistă. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

În sfârșit, noile monoposturi au ieșit pe asfalt! Până pe 30 ianuarie, pe pista din Barcelona se organizează teste private, la care participă toate echipele, cu excepția Williams. Aceste teste nu sunt deschise presei și sunt independente de lansările echipelor. Reglementările tehnice pentru 2026 sunt radical schimbate față de sezoanele trecute.
Fiecare zi petrecută în dezvoltarea monoposturilor este considerată extrem de valoroasă. E o oportunitate pentru formații de a testa noile mașini pe circuit, fără limitările impuse de zilele de filmare, în care rularea este, în general, restricționată la 200 km. Evenimentul permite fiecărei echipe să verifice dacă totul funcționează conform așteptărilor și să vadă cum se corelează diferite aspecte cu datele din simulările lor. Deși evenimentul se întinde pe cinci zile, fiecare echipă va avea dreptul să ruleze timp de trei zile în total. Acest lucru le oferă flexibilitate în a decide când este convenabil ca mașina lor să intre pe circuit.
Această abordare înseamnă, de asemenea, că echipele se pot adapta la orice condiții meteorologice schimbătoare și pot evita să testeze în zilele în care prognoza meteo prevede ploaie sau zăpadă.
McLaren și Ferrari au amânat
McLaren a decis în mod deliberat să nu iasă pe circuit în prima zi – luni – a testelor de la Barcelona. Andrea Stella a explicat că acesta a fost „Planul A” încă dinainte. Echipa vrea să maximizeze timpul de dezvoltare al noii mașini pentru 2026 înainte de a o aduce pe circuit. McLaren și-a planificat să folosească aceste trei zile începând cu ziua a doua sau chiar a treia, în loc să apară de la început.
McLaren a considerat că este mai eficient să profite de timpul suplimentar de lucru în afara circuitului decât să ruleze de la început la Barcelona. Ferrari a confirmat că va începe testele abia de marți. Și Aston Martin se confruntă cu un început dificil al testelor. Noul model AMR26 urmează să debuteze probabil abia joi. Williams și-a anulat însă complet participarea la testul de la Barcelona, dar aceasta este o situație diferită.
Monopostul Williams nu a fost gata
Echipa Williams a confirmat oficial că nu va participa la shakedown-ul de la Barcelona. Programul de dezvoltare al noului lor monopost, denumit FW48, a întârziat.
În loc să ruleze pe Circuit de Barcelona-Catalunya, echipa va realiza o serie de teste private inclusiv programe de Virtual Track Testing (VTT) cu noul monopost. Williams se va pregăti pentru prima sesiune oficială de teste din Bahrain (11-13 februarie) și deschiderea sezonului în Melbourne din martie.
Practic, Williams a preferat să rămână în atelier şi să lucreze mai mult la FW48 decât să forțeze o participare pe circuit cu o maşină încă nefinalizată.
Ce pneuri vor folosi
Cum spuneam, în funcție de alegerea celor trei zile de teste (din cinci), precum și a condițiilor meteo anunțate, se face și alegerea pneurilor.
McLaren va acorda prioritate pneurilor medii cu 10 seturi, în timp ce va limita pneurile moi și dure. Strategia lor sugerează o abordare echilibrată a testelor, urmărind un mix de performanță și rezistență.
Mercedes a ales o strategie agresivă cu 12 seturi de pneuri moi, indicând o concentrare pe stinturi scurte și rapide. De asemenea, au opt seturi de pneuri dure pentru curse mai lungi. Red Bull a adoptat o abordare extremă, optând pentru 18 seturi de pneuri moi și niciun set de pneuri dure. Acest lucru sugerează o concentrare pe viteză și etape scurte.
Ferrari a optat pentru o strategie echilibrată, cu 12 seturi de pneuri medii, completate de seturi mai mici de pneuri moi și dure. Această abordare indică o concentrare pe performanțe constante în diferite condiții. Aston Martin a ales o abordare conservatoare, concentrându-se pe pneurile medii cu 10 seturi, permițând alergări mai lungi limitate pe pneurile dure. Acest lucru sugerează o concentrare pe stabilitate și rezistență.
Haas, la fel ca Red Bull, a optat pentru o strategie axată pe pneurile moi, cu 13 seturi. Această abordare evidențiază accentul pus pe viteză și agilitate. Strategia Audi include accentul pe utilizarea pneurilor moi, permițând curse mai lungi limitate cu două seturi de pneuri dure. Aceasta sugerează o abordare echilibrată pentru testarea capacităților noii mașini.
Ce timpi s-au înregistrat
Sesiunea de dimineață a fost dominată de Isack Hadjar (Racing Bulls), cu 1:18. 835 (timpii sunt însă neoficiali). Aici e o altă sursă.
Pentru comparație, pole position-ul din 2025 pe pista din Barcelona a fost obținut de Oscar Piastri cu un timp de 1:11.546. Încetinirea mașinilor și limitarea vitezelor de top au fost deziderate ale FIA, dar este de așteptat ca timpii pe tur să scadă.
