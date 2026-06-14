În sfârșit, Lewis!

Câteva astre s-au aliniat deasupra pistei din Barcelona pentru ca Lewis Hamilton să obțină cea de-a opta sa victorie pe acest traseu și, mai ales, primul său triumf într-un Mare Premiu pentru Ferrari. Un triumf care anul trecut, după propria sa declarație, părea imposibil.

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Un pachet de upgrade-uri care a funcționat

Au fost, în primul rând, cele opt upgrade-uri făcute de Ferrari pentru această cursă, mai ales noua aripă frontală. În acest moment, nu cred că SF-26 este un monopost mai rapid decât W17 al celor de la Mercedes. Germanii au atuuri formidabile, cum ar fi eficiența extraordinară a recuperării de energie și integrarea motorului cu ardere internă și a bateriei. Au însă și unele probleme de fiabilitate, dovadă colapsul motorului lui Antonelli, cu câteva tururi înainte de final, după ce acum două curse, în Canada, Russell a avut un abandon mecanic. Ferrari nu are aceste probleme. Dacă nu ar fi fost abandonul lui Leclerc, aflat sub un nor negru al ghinionului -, scuderia ar fi terminat toate cursele din 2026 cu ambii piloți

Ferrari evoluează foarte bine. Faptul că va avea dreptul la mai multe ore de testare, grație mecanismului ADUO, și la un upgrade în plus față de Mercedes ar putea egaliza mașinile în acest sezon.

O strategie inteligentă

A fost și strategia inteligentă gândită de cei de la Maranello. Hamilton a pornit cu o strategie cu trei opriri și gume soft, mai elastică pe un traseu dur cu pneurile și unde temperaturile au fost ridicate. Verstappen a mai încercat această abordare, însă olandezul n-a avut mașina care să-l ajute. Lewis a avut un strop de noroc cu mașina de siguranță virtuală care a ”apărut” pe traseu în turul 41, în urma abandonului lui Alonso. Practic, acest episod i-a furnizat un ”cheap pitstop” taman atunci când avea nevoie de unul. Cred însă că Hamilton ar fi avut prima șansă la victorie și fără acest ajutor.

Există o vorbă în sport care a funcționat în cursa catalană. ”Ești pe-atât de bun pe cât te lasă adversarul să fii”. Iar adversarul a ușurat sarcina celor de la Maranello. Hamilton și Ferrari au speculat foarte bine lupta, desfășurată pe durata multor tururi, dintre Russell și Antonelli. După câteva tururi în care a pus presiune pe colegul său, Kimi s-a temperat și a jucat pentru echipă. L-a depășit pe Russell doar când Hamilton a trecuse în frunte, pentru ca apoi să sufere abandonul despre care vorbeam mai sus.