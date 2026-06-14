Reacţia lui Russell după ce s-a clasat pe 2 la Barcelona! Mesajul pentru Lewis Hamilton, care a câştigat cursa

George Russell l-a felicitat pe Lewis Hamilton, care a obţinut la Barcelona prima lui victorie la Ferrari. Colegul lui Russell, Kimi Antonelli, a abandonat în finalul cursei, după ce îl depăşise pe Russell, din pricina unor probleme tehnice. Şi Leclerc a abandonat, tot din cauza unor probleme tehnice.
George Russell a mărturisit că, deşi e rival cu Hamilton, s-a bucurat pentru conaţionalul său, care a reuşit să câştige, în sfârşit, o cursă într-un monopost Ferrari.
George Russell: “Îl felicit pe Lewis. A fost o perioadă destul de grea pentru el”
“În primul rând ţin să îl felicit pe Lewis. A fost o perioadă destul de grea pentru el şi mă bucur să îl văd din nou acolo sus.
A fost o zi grea. În prima parte am avut o cursă limpede, liberă, dar mai apoi lucrurile s-au complicat şi ar trebui să revizuim acest lucru pe viitor.
Dacă mă uit la weekend, vineri şi sâmbătă au fost zile puternice, în care m-am simţit confortabil. Pe primul stint am simţit că fac ceea ce trebuie, maşina răspundea, mai apoi, pe următoarele două, nu m-am simţit în largul meu.
Ziua de ieri a fost o surpriză, dacă e să mă gândesc ce s-a întâmplat la Ferrari, iar ziua de azi chiar ne-a luat prin surprindere pe toţi”, a declarat George Russell după cursa de la Barcelona, care s-a văzut în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
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