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Reacţia lui Russell după ce s-a clasat pe 2 la Barcelona! Mesajul pentru Lewis Hamilton, care a câştigat cursa

Bogdan Stănescu Publicat: 14 iunie 2026, 18:33

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Reacţia lui Russell după ce s-a clasat pe 2 la Barcelona! Mesajul pentru Lewis Hamilton, care a câştigat cursa

George Russell, după cursa de la Barcelona / captura AntenaPLAY

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George Russell l-a felicitat pe Lewis Hamilton, care a obţinut la Barcelona prima lui victorie la Ferrari. Colegul lui Russell, Kimi Antonelli, a abandonat în finalul cursei, după ce îl depăşise pe Russell, din pricina unor probleme tehnice. Şi Leclerc a abandonat, tot din cauza unor probleme tehnice.

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George Russell a mărturisit că, deşi e rival cu Hamilton, s-a bucurat pentru conaţionalul său, care a reuşit să câştige, în sfârşit, o cursă într-un monopost Ferrari.

George Russell: “Îl felicit pe Lewis. A fost o perioadă destul de grea pentru el”

“În primul rând ţin să îl felicit pe Lewis. A fost o perioadă destul de grea pentru el şi mă bucur să îl văd din nou acolo sus.

A fost o zi grea. În prima parte am avut o cursă limpede, liberă, dar mai apoi lucrurile s-au complicat şi ar trebui să revizuim acest lucru pe viitor.

Dacă mă uit la weekend, vineri şi sâmbătă au fost zile puternice, în care m-am simţit confortabil. Pe primul stint am simţit că fac ceea ce trebuie, maşina răspundea, mai apoi, pe următoarele două, nu m-am simţit în largul meu.

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Ziua de ieri a fost o surpriză, dacă e să mă gândesc ce s-a întâmplat la Ferrari, iar ziua de azi chiar ne-a luat prin surprindere pe toţi”, a declarat George Russell după cursa de la Barcelona, care s-a văzut în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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