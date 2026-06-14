Premieră în Formula 1 din 1968 încoace! Reacţia lui Norris după ce a prins in-extremis podiumul la Barcelona!

A fost pentru prima oară din 1968 când 3 britanici au fost pe podium la o cursă de Formula 1! Lewis Hamilton a câştigat la Barcelona, pe 2 a venit George Russell, iar pe 3 un alt britanic, Lando Norris, care a profitat de abandonul lui Kimi Antonelli.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La fel ca George Russell, Lando Norris l-a felicitat şi el pe Lewis Hamilton pentru prima lui victorie la Ferrari.

Reacţia lui Lando Norris după ce a prins la limită podiumul la Barcelona! Pentru prima oară din 1968, trei britanici sunt pe primele 3 locuri într-o cursă de Formula 1

“(n.r: Lando, un ritm de cursă foarte bun pentru voi. Probleme în calificări, dar astăzi au arătat lucrurile altfel) În primul rând vreau să-l felicit pe Lewis, mă bucur să-l văd din nou pe prima treaptă a podiumului.

A fost o cursă grea, am făcut tot ce am putut să rămân aproape de cei din faţa mea. Am stat acolo în speranţa că voi avea o şansă spre final.

Am avut noroc cu abandonul lui Antonelli, dar sunt foarte fericit pentru echipa mea, sunt foarte fericit că sunt din nou pe podium.