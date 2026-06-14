Premieră în Formula 1 din 1968 încoace! Reacţia lui Norris după ce a prins in-extremis podiumul la Barcelona!

A fost pentru prima oară din 1968 când 3 britanici au fost pe podium la o cursă de Formula 1! Lewis Hamilton a câştigat la Barcelona, pe 2 a venit George Russell, iar pe 3 un alt britanic, Lando Norris, care a profitat de abandonul lui Kimi Antonelli.
La fel ca George Russell, Lando Norris l-a felicitat şi el pe Lewis Hamilton pentru prima lui victorie la Ferrari.
Reacţia lui Lando Norris după ce a prins la limită podiumul la Barcelona! Pentru prima oară din 1968, trei britanici sunt pe primele 3 locuri într-o cursă de Formula 1
“(n.r: Lando, un ritm de cursă foarte bun pentru voi. Probleme în calificări, dar astăzi au arătat lucrurile altfel) În primul rând vreau să-l felicit pe Lewis, mă bucur să-l văd din nou pe prima treaptă a podiumului.
A fost o cursă grea, am făcut tot ce am putut să rămân aproape de cei din faţa mea. Am stat acolo în speranţa că voi avea o şansă spre final.
Am avut noroc cu abandonul lui Antonelli, dar sunt foarte fericit pentru echipa mea, sunt foarte fericit că sunt din nou pe podium.
(n.r: De ce crezi că este nevoie ca McLaren să câştige o cursă în acest sezon? Sunteţi din ce în ce mai aproape. Ce vă lipseşte?) Câte puţin din toate. Cred că facem o treabă bună şi avansăm în fiecare cursă. Trebuie să îi felicităm pe cei din faţa noastră, pentru că fac o treabă foarte bună. Noi trebuie să continuăm să muncim.
Toată echipa lucrează pentru o nouă victorie în Formula 1. Să sperăm că va veni această victorie foarte curând”, a declarat Lando Norris după cursa de la Barcelona, care s-a văzut în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
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