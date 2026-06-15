De ce a înflorit Hamilton

De pildă, Hamilton este un ”late braker”. El intră cu viteză mare în viraj și frânează puternic în ultimul moment. Odată pusă mașina pe traiectorie, accelerează puternic. Traiectoriile sale sunt mai apropiate de forma literei V.

Prin opoziție, Charles Leclerc are un stil fluid. Îi plac mașinile supraviratorii, cu puntea din spate descărcată, asemenea lui Max Verstappen. Traiectoriile sale sunt mai apropiate de forma literei U.

Discurile Carbon Industries au un „bite” inițial foarte puternic — perfect pentru faza inițială în care Hamilton apasă pedala brusc. Se pare că oferă aderență de vârf la temperaturi mai ridicate. În schimb, frânele Brembo acționează mai progresiv și consistent pe toată durata frânării și a intervalului termic. E un sistem mai potrivit stilului lui Leclerc. Teoretic, dau randamente asemănătoare atât la temperaturi ridicate, cât și la temperaturi scăzute. Rezistă mai bine pe durata unei curse întregi. Asta a însemnat tradițional că Brembo s-a descurcat mai bine la „pornire la rece” și în condiții de safety car.

Adaptarea grea din 2025

În 2025, Hamilton a trebuit să-și adapteze stilul la caracteristicile frânelor Brembo, dar a pledat mereu pentru dreptul de a folosi Carbon Industries. În plus, frânarea de motor (Lift and Coast) folosită de Ferrari pentru diminuarea încălzirii anvelopelor nu a fost deloc pe placul englezului.

În 2026, începând de la Suzuka, Hamilton a înlocuit discurile de frână Brembo cu unele Carbon Industries. După cum am văzut, după câteva curse, rezultatele lui s-au îmbunătățit simțitor. Leclerc a rămas însă la discurile Brembo.

Ce s-a întâmplat la Monaco

La Monaco, Leclerc a intrat în bariere în ultima curbă, după repornirea din spatele safety car-ului. Explicația lui: din cele patru frâne, trei nu funcționau — față-dreapta la jumătate, ambele spate complet reci. Pe date nu există nicio decelerație. Brembo a răspuns public printr-un comunicat în care și-a exprimat surprinderea față de declarațiile lui Leclerc, lucru rar pentru un furnizor. Era însă reacția unui producător care trebuie să plătească toate oalele sparte, deși prea avea vină.

Cauza reală: regulamentul 2026

După cum scriu cei de la The Race, nu a fost însă o defecțiune mecanică. Datorită cerințelor diferite de management energetic ale motoarelor din 2026, caracteristicile frânării s-au schimbat complet. Utilizarea mult mai mare a recuperării de energie pentru a încetini mașina înseamnă că discurile de frână spate nu mai sunt folosite aproape deloc. Astfel, generează mult mai puțină căldură și ies ușor din fereastra lor de operare. Pe deasupra, mașinile sunt mai ușoare și mai lente decât generația anterioară, deci energia prin frâne e cu circa 20% mai mică decât înainte.

CEO-ul Brembo avertizase încă din pre-sezon: „Frânele axei spate devin foarte, foarte reci. Și când spun foarte reci, este ceva care nu este ideal pentru materialul din carbon. Coeficientul de fricțiune poate varia, ceea ce poate declanșa comportamente ciudate.”

De ce Leclerc și nu alții

Cinci echipe folosesc aceleași componente Brembo, dar Leclerc a fost singurul cu probleme. Asta indică fie un factor de pilot, fie de design al mașinii. De aceea, revenind la stilul său de frânare, mai puțin agresiv decât cel al lui Hamilton, îl face mai vulnerabil la discuri reci. Există și o ipoteză despre dimensiunea discurilor spate alese de Ferrari. În general, soluția optimă este să fie ușor subdimensionate, pentru că, cu cât sunt mai mici, cu atât se încălzesc mai ușor.

Ca urmare a acestor probleme, Leclerc a declarat că va încerca și el discurile de frână CI în Barcelona. Conform propriei declarații, este un ”sistem Frankenstein”, adică un amestec de discuri și plăcuțe de frână de la compania franceză CI și etrieri și cilindri de la Brembo. A folosit combinația în testele de vineri,în calificări. și, se pare, și în cursă Monegascul a respins ipoteza că neadaptarea sa la noul sistem de frânare ar fi cauzat ieșirea în decor din Q3.