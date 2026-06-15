Reacția lui Justin Trudeau, după ce a fost numit “trădător” pentru că a lipsit de la ceremonia de deschidere a CM din SUA

Fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau a răspuns celor care i-au reproşat că a lipsit de la primul meci al ţării sale din Cupa Mondială pentru a asista la un meci al SUA, unde a cântat iubita sa, supervedeta pop Katy Perry.

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„Uneori, îndatoririle de iubit devotat au prioritate. Dar ştiţi cu cine ţin să câştige Cupa”, a scris el pe reţelele de socializare, adăugând un emoji cu steagul canadian.

Meciurile de deschidere de la Toronto şi Los Angeles au avut loc la câteva ore distanţă unul de celălalt.

Camerele de filmat au surprins-o pe Perry fugind de pe scenă pentru a-l întâmpina pe fostul lider canadian cu un sărut. Pe tot parcursul meciului, cei doi au apărut în clipuri televizate sorbind bere şi giugiulindu-se în tribune. Dar online, unii canadieni nu au fost încântaţi.

Un utilizator X din Toronto a calificat gestul drept „o palmă dată acestei ţări. Cuvântul «de prost gust» nici măcar nu poate să descrie situaţia”.