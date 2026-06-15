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Reacția lui Justin Trudeau, după ce a fost numit “trădător” pentru că a lipsit de la ceremonia de deschidere a CM din SUA

Radu Constantin Publicat: 15 iunie 2026, 9:51

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Reacția lui Justin Trudeau, după ce a fost numit trădător pentru că a lipsit de la ceremonia de deschidere a CM din SUA
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Fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau a răspuns celor care i-au reproşat că a lipsit de la primul meci al ţării sale din Cupa Mondială pentru a asista la un meci al SUA, unde a cântat iubita sa, supervedeta pop Katy Perry.

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„Uneori, îndatoririle de iubit devotat au prioritate. Dar ştiţi cu cine ţin să câştige Cupa”, a scris el pe reţelele de socializare, adăugând un emoji cu steagul canadian.

Meciurile de deschidere de la Toronto şi Los Angeles au avut loc la câteva ore distanţă unul de celălalt.

Camerele de filmat au surprins-o pe Perry fugind de pe scenă pentru a-l întâmpina pe fostul lider canadian cu un sărut. Pe tot parcursul meciului, cei doi au apărut în clipuri televizate sorbind bere şi giugiulindu-se în tribune. Dar online, unii canadieni nu au fost încântaţi.

Un utilizator X din Toronto a calificat gestul drept „o palmă dată acestei ţări. Cuvântul «de prost gust» nici măcar nu poate să descrie situaţia”.

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Alţii l-au numit pe Trudeau „trădător” şi „impostor”, pe măsură ce clipurile au început să devină virale pe reţelele de socializare.

Fostul prim-ministru a ratat meciul Canadei, care s-a încheiat cu un egal 1-1 împotriva Bosniei şi Herţegovinei la Toronto, care a început vineri la ora 22.00.

În schimb, a urmărit cum SUA a învins Paraguay cu 4-1 la Los Angeles, cu startul la ora 04.00.

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Perry a contribuit la deschiderea primului meci al Cupei Mondiale din SUA cu o interpretare a piesei puţin cunoscute „Wonder” de pe albumul ei din 2024, „143”.

Ea a sugerat că ar fi decis să nu interpreteze unul dintre hiturile sale din catalogul destul de lung de hituri din topuri – de la „California Girls” şi „Teenage Dream” la „Firework” şi „ET” – înainte de spectacol, declarând pentru revista People că a ales balada relativ necunoscută deoarece „se potriveşte foarte bine cu stilul ei”.
Trudeau şi Perry sunt împreună din iulie 2025. Ei şi-au confirmat oficial relaţia printr-o postare pe Instagram în decembrie.

Trudeau a fost căsătorit timp de 18 ani cu prezentatoarea TV Sophie Grégoire, dar şi-au anunţat despărţirea în 2023. Au trei copii.

Perry a fost căsătorită cu comediantul englez Russell Brand din 2010 până în 2012.

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