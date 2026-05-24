Russell, gata de o nouă luptă cu Antonelli după ce a obținut pole-ul pentru cursa din Canada: “Știm ce avem de făcut”

George Russell a acordat o primă reacție după ce a obținut un nou pole în Canada și și-a asigurat prima poziție pentru startul cursei de duminică de pe circuitul Gilles-Villeneuve. Britanicul a vorbit inclusiv despre o nouă posibilă luptă cu Antonelli, spunând că se așteaptă la o confruntare în limita regulamentului.

George Russell va pleca din pole-position în Marele Premiu al Canadei, după ce a obținut cel mai bun timp în sesiunea a treia de calificări de sâmbătă seara. Rezultatul britanicului a venit după ce a fost cel mai rapid și în calificările de sprint, performanță coroborată cu victoria din cursa de sâmbătă.

Declarațiile lui George Russell după calificările de sâmbătă din Canada

“Mașina s-a simțit foarte diferit între cursa de sprint și sesiunea de calificări. Am făcut modificări la mașină, trebuie să ne uităm un pic la acele modificări, dar sesiunea a fost una provocatoare pentru noi. Am avut nevoie de acest ultim tur pentru a fi în pole.

Am făcut unele modificări pe baza previziunii meteorologice de mâine și mașina a fost puțin desincronizată, lispă de echilibru. Kimi a fost în mod normal în calificări un pic mai rapid decât mine, dar am reușit să îmi adaptez stilul de pilotaj pentru acel ultim tur.

(n.r. George, o cursă interesantă de sprint, crezi că mâine va fi la fel?) Amândoi suntem piloți de cursă (n.r. eu și Antonelli), știm ce avem de făcut, sper să ne batem în limitele regulamentului. Mâine cursa va fi una desfășurată pe ud, ceea ce aduce dificultate suplimentară, dar sper să fim din nou pe cel mai înalt loc de pe podium“, a spus britanicul.