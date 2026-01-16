Schimbare la Ferrari! OUT după sezonul catastrofal al lui Lewis Hamilton - Antena Sport

Riccardo Adami nu va mai fi inginerul de curse al lui Lewis Hamilton în următorul sezon de Formula 1. Septuplul campion mondial va avea un alt inginer de curse, în timp ce Adami îşi va continua activitatea la Academia Ferrari. Adami a fost înlocuit de Ferrari după un singur sezon în care a lucrat alături de Hamilton.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Anterior, Adami a fost inginerul de cursă al lui Carlos Sainz. După ce Hamilton l-a înlocuit pe Sainz la Ferrari, Adami a început să colaboreze cu septuplul campion mondial. Au existat câteva schimburi tensionate de replici între Hamilton şi Adami în timpul Marilor Premii din sezonul trecut.

Adami nu va mai fi inginerul de curse al lui Lewis Hamilton în următorul sezon de Formula 1

„Scuderia Ferrari anunță că Riccardo Adami s-a mutat într-un nou rol în cadrul Academiei de Piloți Scuderia Ferrari, în calitate de Manager al Mașinilor de Testare ale Academiei de Piloți Scuderia Ferrari, unde vasta sa experiență pe pistă și expertiza în Formula 1 contribuie la dezvoltarea viitoarelor talente și la consolidarea culturii performanței în cadrul programului.

Scuderia Ferrari dorește să-i mulțumească lui Riccardo pentru angajamentul și contribuția sa la rolul său pe pistă și îi urează mult succes în noua sa funcție.

Numirea noului inginer de curse pentru mașina #44 va fi anunțată la momentul potrivit”, a anunţat Scuderia Ferrari, într-un comunicat.