Schimbare la Ferrari! OUT după sezonul catastrofal al lui Lewis Hamilton - Antena Sport

Schimbare la Ferrari! OUT după sezonul catastrofal al lui Lewis Hamilton

Bogdan Stănescu Publicat: 16 ianuarie 2026, 20:33

Lewis Hamilton şi Riccardo Adami, la un Mare Premiu / Profimedia Images

Riccardo Adami nu va mai fi inginerul de curse al lui Lewis Hamilton în următorul sezon de Formula 1. Septuplul campion mondial va avea un alt inginer de curse, în timp ce Adami îşi va continua activitatea la Academia Ferrari. Adami a fost înlocuit de Ferrari după un singur sezon în care a lucrat alături de Hamilton.

Anterior, Adami a fost inginerul de cursă al lui Carlos Sainz. După ce Hamilton l-a înlocuit pe Sainz la Ferrari, Adami a început să colaboreze cu septuplul campion mondial. Au existat câteva schimburi tensionate de replici între Hamilton şi Adami în timpul Marilor Premii din sezonul trecut.

Adami nu va mai fi inginerul de curse al lui Lewis Hamilton în următorul sezon de Formula 1

Scuderia Ferrari anunță că Riccardo Adami s-a mutat într-un nou rol în cadrul Academiei de Piloți Scuderia Ferrari, în calitate de Manager al Mașinilor de Testare ale Academiei de Piloți Scuderia Ferrari, unde vasta sa experiență pe pistă și expertiza în Formula 1 contribuie la dezvoltarea viitoarelor talente și la consolidarea culturii performanței în cadrul programului.

Scuderia Ferrari dorește să-i mulțumească lui Riccardo pentru angajamentul și contribuția sa la rolul său pe pistă și îi urează mult succes în noua sa funcție.

Numirea noului inginer de curse pentru mașina #44 va fi anunțată la momentul potrivit”, a anunţat Scuderia Ferrari, într-un comunicat.

Riccardo Adami și-a început cariera în Formula 1 cu Minardi la începutul anilor 2000, rămânând alături de această echipă pe măsură ce ea s-a transformat în Toro Rosso. A fost inginer de cursă pentru piloții Sebastian Vettel și Daniel Ricciardo. S-a alăturat Ferrari în 2015, reunindu-se inițial cu Vettel ca inginer de curse al germanului, înainte de a colabora cu Sainz și mai apoi cu Hamilton.

Lewis Hamilton a ocupat locul 6 în clasamentul piloţilor la finalul sezonului de Formula 1. Britanicul a adunat 156 de puncte, neavând nicio clasare pe podium. Prin comparaţie, colegul său de la Ferrari, Charles Leclerc, s-a clasat de 7 ori pe podium în sezonul trecut. Leclerc a fost pe 5 la general, adunând 242 de puncte. Hamilton a înregistrat o contraperformanţă istorică sezonul trecut. A devenit primul pilot Ferrari eliminat de trei ori consecutiv în Q1. Formula 1 se vede exclusiv în Universul Antena.

