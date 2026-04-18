Stella, în culmea fericirii de aducerea inginerului lui Verstappen: „Asta arată cine e McLaren”

Deși este pauză în Formula 1 după anularea a două curse din Orient, nu a fost liniște. Marea lovitură a venit de la campionii la constructori, McLaren, cei care l-au convins pe Gianpiero Lambiase, inginerul de cursă al lui Max Verstappen, să se alăture McLaren din 2028.

Verstappen a vorbit și el despre plecarea lui Lambiase și a dezvăluit că i-a dat binecuvântarea să accepte oferta.

Stella, fericit de venirea lui Lambiase

Andrea Stella a vorbit despre lovitura dată de McLaren prin aducerea lui Lambiase.

„Venirea lui GianPiero va aduce un plus important de experiență și potențial echipei pe termen lung. În același timp, este încă o dovadă că McLaren a devenit din nou o destinație atractivă pentru cei mai buni oameni din Formula 1.

Credibilitatea pe care am câștigat-o vine din munca depusă în ultimii ani de toți cei din echipă, femei și bărbați, care au construit o cultură în care oamenii pot crește și pot contribui la același obiectiv, într-un mediu sănătos și plăcut.