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Anunțul oficial făcut de Ferrari, chiar înainte de Monaco! Leclerc a semnat : „Obiectivul principal: titlul mondial!”

Sebastian Ujica Publicat: 3 iunie 2026, 10:17

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Anunțul oficial făcut de Ferrari, chiar înainte de Monaco! Leclerc a semnat : Obiectivul principal: titlul mondial!”

Charles Leclerc este la Ferrari din 2016 / Getty Images

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Chiar înaintea Marelui Premiu de Formula 1 de la Monaco, acasă la Charles Leclerc, Ferrari a anunțat oficial că acesta și-a prelungit contractul! Nu a fost specificată durata noii înțelegi, ci doar că aceasta se întinde pe mai multe sezoane.

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Marele Premiu de la Monaco, la fel care toate cursele din acest sezon de Formula 1, va fi difuzat în Universul Antena.

Leclerc visează la titlu mondial cu Ferrari

Leclerc a ajuns la Ferrari încă de acum 10 ani, când s-a alăturat academiei constructorului, și a făcut apoi pasul către scaunul de Formula 1. Din 2019 este considerat reprezentativ pentru Ferrari: a adunat victorii în cursă, pole-uri și podiumuri, însă nu vrea să se oprească aici. Leclerc spune că obiectivul principal rămâne titlul mondial.

„Nu aș putea fi mai fericit să îmi continui parcursul alături de Scuderia Ferrari. Pentru mine, Ferrari a însemnat mereu mult mai mult decât o simplă echipă. Este echipa pe care am iubit-o și la care am visat încă din copilărie, iar după toți acești ani a devenit o a doua familie. Împreună am trăit momente incredibile, dar și perioade dificile, însă cred în această echipă mai mult ca oricând și sunt profund recunoscător că vom continua să luptăm umăr la umăr pentru obiectivul nostru comun: readucerea titlului mondial la Maranello. Să fii pilot Ferrari este un vis, dar și o responsabilitate pe care nu o tratez niciodată cu superficialitate. Voi continua să dau absolut tot ce am pentru a readuce această echipă acolo unde îi este locul, în vârf, pentru toți oamenii din Maranello și, mai ales, pentru tifosi, a căror pasiune este inima care bate pentru această Scuderia” a spus Charles Leclerc, conform comunicatului celor de la Ferrari.

Team principal la Ferrari, Fred Vasseur spune că această decizie de a continua relația dintre construct și Leclerc a fost una care a venit natural.

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„Charles face parte din familia Ferrari de foarte mulți ani, iar această prelungire a contractului ni se pare ceva firesc. În tot acest timp l-am văzut crescând și transformându-se nu doar într-unul dintre cei mai puternici piloți din Formula 1, ci și într-o persoană complet unită cu echipa și cu tot ceea ce reprezintă Ferrari. Îi apreciem talentul, îi admirăm determinarea și felul în care abordează fiecare zi alături de oamenii din Scuderia, atât pe circuit, cât și în afara lui. Știm cât de mult înseamnă acest proiect pentru el și suntem bucuroși să continuăm să lucrăm împreună pentru obiectivele noastre comune” a spus Vasseur.

Leclerc este pe podium în acest moment, după 5 curse în acest sezon. El a terminat pe podium în Australia și Japonia și are, astfel, 75 de puncte. Doar piloții Mercedes, George Russell, 88 de puncte, și Kimi Antonelli, 131 de puncte, îl depășesc.

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