Optimea extremelor în Champions League: 3.500 de kilometri distanță, 20 de grade Celsius diferență și o echipă în vacanță - Antena Sport

Optimea extremelor în Champions League: 3.500 de kilometri distanță, 20 de grade Celsius diferență și o echipă în vacanță

Ionuţ Axinescu Publicat: 28 februarie 2026, 8:00

Puskas Arena, arena pe care se va juca finala Ligii Campionilor / Creative Commons

După ce a eliminat Interul lui Cristi Chivu cu două victorii, 3-1 și 2-1, Bodø/Glimt va da piept cu Sporting Lisabona în optimile UEFA Champions League.

„Dubla” dintre norvegieni și portughezi va fi una a contrastelor geografice și climatice, în contextul în care se vor întâlni o echipă aflată în apropierea Cercului Polar Arctic și alta din sudul Europei.

Optimea contrastelor: 3.500 de kilometri, de la iarnă arctică la primăvară târzie

Prima manșă se va disputa la Bodø, pe Aspmyra Stadion, pe 11 martie. Sporting va călători, de la Lisabona, nu mai puțin de 3.500 de kilometri, iar în nordul Norvegiei o așteaptă zăpadă și temperaturi de iarnă arctică în toată regula. În martie, la Bodø, temperaturile medii sunt între 0 și 1 grad Celsius, iar noaptea pot ajunge la -10 grade.

Pe deasupra, portughezii vor trebui să evolueze pe deja faimosul gazon sintetic de la Bodø, unde în ultimii ani au clacat Manchester City, Inter, Roma, Lazio, Porto, Celtic, Dinamo Zagreb sau Steaua Roșie Belgrad. De altfel, în ultimele 44 de meciuri europene pe propriul teren, Bodø/Glimt a câștigat 33!

Evident, la retur va veni și „reversul medaliei”. Norvegienii vor juca pe stadionul Jose Alvalade, din Lisabona, pe 17 martie, pe o vreme de primăvară târzie. În această perioadă, în capitala Portugaliei temperaturile urcă până spre 20 de grade în timpul zilei.

Bodø/Glimt nu a mai jucat în campionat din 30 noiembrie!

Nu doar distanța geografică și diferențele climatice fac special duelul dintre Bodø/Glimt și Sporting Lisabona, ci și faptul că în Norvegia sezonul s-a încheiat încă de la finalul lui noiembrie, iar următoarea stagiune din Eliteserien va debuta abia pe 14 martie.

Bodø/Glimt a jucat ultimul meci în campionat cu Fredrikstad, un 5-0, pe 30 noiembrie. De atunci, singurele sale meciuri oficiale au avut loc în Liga Campionilor, câștigând cu Manchester City, Atlético Madrid și Inter. Între aceste jocuri, norvegienii s-au pregătit în sudul Spaniei, la Marbella, ca să se mențină în formă.

În schimb, Sporting Lisabona e în plin campionat și se bate pentru a-și menține supremația în Portugalia. Momentan, Sporting e pe locul doi, în spatele lui Porto, dar peste rivala locală, Benfica.

  • Câștigătoarea dublei dintre Bodø/Glimt și Sporting va întâlni în sferturi câștigătoarea dintre Bayer Leverkusen și Arsenal.

  • Lotul lui Sporting valorează 464 de milioane de euro, conform Transfermarkt, în timp ce al norvegienilor e cotat la 57,13 milioane de euro.

  • Bodø e un oraș izolat de restul Norvegiei, aflat la circa 1.200 de kilometri de capitala Oslo.

