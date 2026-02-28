Optimea extremelor în Champions League: 3.500 de kilometri distanță, 20 de grade Celsius diferență și o echipă în vacanță - Antena Sport

După ce a eliminat Interul lui Cristi Chivu cu două victorii, 3-1 și 2-1, Bodø/Glimt va da piept cu Sporting Lisabona în optimile UEFA Champions League.

„Dubla” dintre norvegieni și portughezi va fi una a contrastelor geografice și climatice, în contextul în care se vor întâlni o echipă aflată în apropierea Cercului Polar Arctic și alta din sudul Europei.

Optimea contrastelor: 3.500 de kilometri, de la iarnă arctică la primăvară târzie

Prima manșă se va disputa la Bodø, pe Aspmyra Stadion, pe 11 martie. Sporting va călători, de la Lisabona, nu mai puțin de 3.500 de kilometri, iar în nordul Norvegiei o așteaptă zăpadă și temperaturi de iarnă arctică în toată regula. În martie, la Bodø, temperaturile medii sunt între 0 și 1 grad Celsius, iar noaptea pot ajunge la -10 grade.

Pe deasupra, portughezii vor trebui să evolueze pe deja faimosul gazon sintetic de la Bodø, unde în ultimii ani au clacat Manchester City, Inter, Roma, Lazio, Porto, Celtic, Dinamo Zagreb sau Steaua Roșie Belgrad. De altfel, în ultimele 44 de meciuri europene pe propriul teren, Bodø/Glimt a câștigat 33!

Evident, la retur va veni și „reversul medaliei”. Norvegienii vor juca pe stadionul Jose Alvalade, din Lisabona, pe 17 martie, pe o vreme de primăvară târzie. În această perioadă, în capitala Portugaliei temperaturile urcă până spre 20 de grade în timpul zilei.