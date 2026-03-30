Toto Wolff reîncepe războiul cu Christian Horner: „Când spui anumite lucruri…”

Doi dintre cei mai mari rivali din ultimul deceniu din Formula 1, Toto Wolff și Christian Horner, rămân pe vecie inamici. Chiar dacă cel de-al doilea nu se mai află în acest moment în Formula 1.

Iar ușile par să i se închidă în nas lui Horner. Varianta Aston Martin nu mai e valabilă, Jonathan Wheatley urmând să conducă echipa britanică.

Wolff neagă lupta cu Horner pentru Alpine

O altă variantă menționată des pentru Horner este Alpine. Însă o altă veste este că Mercedes-ul lui Wolff vrea și ea să cumpere acțiunile pe care le țintește Horner. Wolff spune însă că rivalitatea cu Horner nu are nicio legătură cu această luptă pentru pachetul de acțiuni de la Alpine, cele 24% deținute în acest moment de Otro Capital.

„El (nr. Horner) a spart destul de multe „geamuri”, iar astfel de lucruri au repercusiuni în microcosmosul nostru. Când spui anumite lucruri… dar asta a făcut toată viața și asta știe cel mai bine.

Faptul că noi analizăm acea participație nu are nicio legătură cu Christian. Iar ideea că există o rivalitate între mine și Christian legată de cine cumpără un pachet la Alpine este inventată. Ar fi destul de trist dacă asta ar conta în luarea unei astfel de decizii de investiție.