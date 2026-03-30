Toto Wolff reîncepe războiul cu Christian Horner: „Când spui anumite lucruri…”

Doi dintre cei mai mari rivali din ultimul deceniu din Formula 1, Toto Wolff și Christian Horner, rămân pe vecie inamici. Chiar dacă cel de-al doilea nu se mai află în acest moment în Formula 1.
Iar ușile par să i se închidă în nas lui Horner. Varianta Aston Martin nu mai e valabilă, Jonathan Wheatley urmând să conducă echipa britanică.
Wolff neagă lupta cu Horner pentru Alpine
O altă variantă menționată des pentru Horner este Alpine. Însă o altă veste este că Mercedes-ul lui Wolff vrea și ea să cumpere acțiunile pe care le țintește Horner. Wolff spune însă că rivalitatea cu Horner nu are nicio legătură cu această luptă pentru pachetul de acțiuni de la Alpine, cele 24% deținute în acest moment de Otro Capital.
„El (nr. Horner) a spart destul de multe „geamuri”, iar astfel de lucruri au repercusiuni în microcosmosul nostru. Când spui anumite lucruri… dar asta a făcut toată viața și asta știe cel mai bine.
Faptul că noi analizăm acea participație nu are nicio legătură cu Christian. Iar ideea că există o rivalitate între mine și Christian legată de cine cumpără un pachet la Alpine este inventată. Ar fi destul de trist dacă asta ar conta în luarea unei astfel de decizii de investiție.
Analizăm situația din unghiuri diferite și nu am ajuns încă la nicio concluzie. Vrem să vedem dacă are sens” spune Wolff.
Wolff nu e convins că îl vrea pe Horner înapoi
Horner a spus recent că are „treburi neterminate” în Formula 1. El a câștigat 8 titluri la piloți și 6 la constructori, însă ultimele 18 luni la Red Bull au fost umbrite de acuzațiile cu privire la abuz asupra unei colege. Horner a fost în două rânduri exonerat.
„Sunt împărțit în privința asta (nr. revenirea lui Horner în Formula 1). Sportului îi lipsesc personalitățile. Iar personalitatea lui a fost, evident, foarte controversată, ceea ce este bine pentru sport. I-am spus lui Fred Vasseur că este nevoie de <<cei buni, cei răi și cei urâți>>. Acum au rămas doar cei buni și cei urâți. Cei răi au dispărut. Aș lua în calcul vreodată ca el să fie un aliat sau cineva cu care împărtășesc aceleași obiective? Nu cred.
Dar chiar și atunci când am avut cele mai mari frustrări și momente de furie față de el, trebuie să-ți amintești că și cel mai mare dușman al tău are un prieten apropiat, deci trebuie să existe și ceva bun în el. Dacă nu ar fi existat acea rivalitate competitivă de-a lungul atâtor ani și dacă ar mai fi trecut timp, sunt sigur că am fi putut sta la o cină și să râdem împreună. În acei ani totul a fost prea intens, prea dur, iar unele lucruri s-au întâmplat pe care nici astăzi nu le pot înțelege.
Nu știu dacă își va găsi drumul înapoi și în ce rol. Cu siguranță nu îi doresc răul. Și trebuie să ne acordăm merite unul altuia. Nu sunt mulți șefi de echipă care au realizat ce a realizat el. Văd situația astfel: indiferent ce se va întâmpla, indiferent de rezultate, fie că va reveni sau nu în Formula 1, eu sunt împăcat cu asta” a încheiat Toto Wolff.
