Rezultat perfect pentru Cosmin Olăroiu! Scenariul în care va duce Emiratele Arabe Unite la World Cup 2026 - Antena Sport

Cosmin Olăroiu a avut parte de un rezultat perfect în primul meci disputat în grupa A a calificărilor la World Cup 2026, competiţie ce va fi transmisă exclusiv în Universul Antena.
Chiar dacă echipa antrenorului român de 56 de ani nu a fost implicată direct, în primul meci ce a avut loc în Grupa A, Oman şi Qatar au terminat la egalitate, 0-0, un rezultat considerat ideal pentru Emiratele Arabe Unite, ţinând cont că vorbim de o grupă de trei selecţionate, din care doar ocupanta locului 1 obţine biletele la mondial.
Cosmin Olăroiu, şanse mari de a ajunge la World Cup 2026
Astfel, în următoarele meciuri cu ele două echipe, cu Oman (11 octombrie) și cu Qatar (14 octombrie), selecţionata condusă de Olăroiu are nevoie de o victorie şi un egal pentru a-şi asigura prezenţa la turneul care va fi găzduit la anul de SUA, Canada şi Mexic.
Pentru Olăroiu, meciurile menţionate mai sus vor fi primele după cele două egaluri, 0-0 cu Uzbekistan și 1-1 cu Kyrgyzstan, partide în urma cărora românul a ratat calificarea directă din preliminariile asiatice.
Egiptul lui Mo Salah s-a calificat la World Cup 2026
Naţionala Egiptului s-a calificat miercuri la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după ce a învins Djibouti cu scorul de 3-0, la Casablanca. Este pentru a patra oară în istorie când Egiptul va participa la CM, după ediţiile din 1934, 1990 şi 2018, informează AFP.
Golurile Egiptului au fost marcate de Ibrahim Adel (min. 8) şi Mohamed Salah (min. 13 şi 84), în meciul care s-a disputat în Maroc din cauza ineligibilităţii stadioanelor din Djibouti.
Egiptul, care a terminat oficial pe primul loc în grupa A a calificărilor africane, a ajuns la un total de 23 de puncte, cu 5 puncte în faţa Burkinei Faso, care termină pe locul al doilea (18 puncte). Echipa lui Mohamed Salah trebuia să câştige pentru a-şi asigura calificarea, indiferent de rezultatul celorlalte meciuri din etapa a noua şi penultima din grupa A a zonei Africa.
- Încă o națională și-a asigurat calificarea la World Cup 2026. Victorie categorică în preliminarii
- Zlatan Ibrahimovic şi-a ales favorita de la World Cup 2026: “Pentru prietenul meu”
- Statistică înfiorătoare pentru România înainte de “dubla” cu Moldova și Austria. Cum arată cifrele atacanților
- Destinație surpriză pentru un fost Balon de Aur. Va antrena o echipă calificată în premieră la Cupa Mondială
- TRIONDA, mingea oficială a World Cup 2026! Cum arată balonul cu care se vor juca meciurile Campionatului Mondial