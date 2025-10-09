Rezultat perfect pentru Cosmin Olăroiu! Scenariul în care va duce Emiratele Arabe Unite la World Cup 2026 - Antena Sport

Cosmin Olăroiu a avut parte de un rezultat perfect în primul meci disputat în grupa A a calificărilor la World Cup 2026, competiţie ce va fi transmisă exclusiv în Universul Antena.

Chiar dacă echipa antrenorului român de 56 de ani nu a fost implicată direct, în primul meci ce a avut loc în Grupa A, Oman şi Qatar au terminat la egalitate, 0-0, un rezultat considerat ideal pentru Emiratele Arabe Unite, ţinând cont că vorbim de o grupă de trei selecţionate, din care doar ocupanta locului 1 obţine biletele la mondial.

Cosmin Olăroiu, şanse mari de a ajunge la World Cup 2026

Astfel, în următoarele meciuri cu ele două echipe, cu Oman (11 octombrie) și cu Qatar (14 octombrie), selecţionata condusă de Olăroiu are nevoie de o victorie şi un egal pentru a-şi asigura prezenţa la turneul care va fi găzduit la anul de SUA, Canada şi Mexic.

Pentru Olăroiu, meciurile menţionate mai sus vor fi primele după cele două egaluri, 0-0 cu Uzbekistan și 1-1 cu Kyrgyzstan, partide în urma cărora românul a ratat calificarea directă din preliminariile asiatice.

Egiptul lui Mo Salah s-a calificat la World Cup 2026

Naţionala Egiptului s-a calificat miercuri la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după ce a învins Djibouti cu scorul de 3-0, la Casablanca. Este pentru a patra oară în istorie când Egiptul va participa la CM, după ediţiile din 1934, 1990 şi 2018, informează AFP.