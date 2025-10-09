Un veteran de la Inter se "înclină" în fața lui Cristi Chivu: "Marii antrenori au calitatea asta" - Antena Sport

Henrikh Mkhitaryan a vorbit într-un interviu exclusiv pentru Gazzetta dello Sport despre cariera sa, iar unul dintre subiectele abordate a fost legat și de venirea lui Cristi Chivu la Inter și modul în care a schimbat echipa. Armenianul de 36 de ani a vorbit despre diferențele tactice dintre antrenorul român și Simone Inzaghi, predecesorul său, dar și despre tipul de relație pe care o are alături de el.
Cristi Chivu a venit în vară pe banca lui Inter de la Parma, iar jucătorii săi au fost extrem de mulțumiți de modul în care a preluat echipa. Recent, și Mkhitaryan a vorbit mai mult pe seama acestui subiect, punctând inclusiv o calitate pe o care o apreciază la tehnicianul de 44 de ani.
Henrikh Mkhitaryan, despre Chivu: “Nu poți schimba trecutul, dar poți scrie viitorul”
Mijlocașul central al “nerazzurrilor” este de părere că meticulozitatea lui Chivu este o calitate pe care o dețin doar antrenorii mari. În plus, Mkhitaryan a declarat că mentalitatea pe care a adus-o românul la echipă se bazează pe modelarea viitorului, ci nu pe rescrierea a ceea ce s-a întâmplat în trecut.
“Chiar dacă anumite lucruri sunt similare, munca pe care o facem alături de Chivu este diferită de cea care era cu Inzaghi. Tactic, e un joc puțin mai vertical, încercăm să încheiem fazele cât mai rapod posibil, cu o agresivitate mai mare.
(n.r. Cum ai defini revoluția lui Chivu?) E devreme, lucrăm doar de câteva luni, dar îmi place atenția lui la detalii. E foarte meticulos, o calitate pe care marii antrenorii o au. Antrenamentele cu el sunt intense și mai ales amuzante.
Ne fac confuzi, ne oferă o extra-motivație, dar sunt și dure. Per total, Chivu a făcut o treabă bună în a ne face să schimbăm foaia din punct de vedere mental după finalul sezonului trecut: nu poți schimba trecutul, dar poți scrie viitorul.
Alături de Chivu, nu poate fi o relație tată/fiu, dar ca între prieteni, sau mai degrabă e un frate mai mare. Îl respect mereu, pentru că el e antrenorul, iar eu jucătorul: limita există, e sacră și nu o poți trece“, a povestit Henrikh Mkhitaryan, potrivit gazzetta.it.
Nu doar jucătorii de la Inter au remarcat schimbarea de la Inter sub comanda lui Chivu, ci și foști mari jucători. Christian Vieri a lăudat și el jocul “nerazzurrilor” alături de antrenorul român.
Cristi Chivu are un bilanț de șase victorii și două înfrângeri de când a preluat banca milaneză, iar următorul meci din campionat are o însemnătate aparte pentru el, deoarece o va întâlni pe AS Roma. Fostul fundaș central a evoluat pentru capitolini între 2003 și 2007, până să ajungă pe Giuseppe Meazza.
