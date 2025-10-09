Un veteran de la Inter se "înclină" în fața lui Cristi Chivu: "Marii antrenori au calitatea asta" - Antena Sport

Henrikh Mkhitaryan a vorbit într-un interviu exclusiv pentru Gazzetta dello Sport despre cariera sa, iar unul dintre subiectele abordate a fost legat și de venirea lui Cristi Chivu la Inter și modul în care a schimbat echipa. Armenianul de 36 de ani a vorbit despre diferențele tactice dintre antrenorul român și Simone Inzaghi, predecesorul său, dar și despre tipul de relație pe care o are alături de el.

Cristi Chivu a venit în vară pe banca lui Inter de la Parma, iar jucătorii săi au fost extrem de mulțumiți de modul în care a preluat echipa. Recent, și Mkhitaryan a vorbit mai mult pe seama acestui subiect, punctând inclusiv o calitate pe o care o apreciază la tehnicianul de 44 de ani.

Henrikh Mkhitaryan, despre Chivu: “Nu poți schimba trecutul, dar poți scrie viitorul”

Mijlocașul central al “nerazzurrilor” este de părere că meticulozitatea lui Chivu este o calitate pe care o dețin doar antrenorii mari. În plus, Mkhitaryan a declarat că mentalitatea pe care a adus-o românul la echipă se bazează pe modelarea viitorului, ci nu pe rescrierea a ceea ce s-a întâmplat în trecut.

“Chiar dacă anumite lucruri sunt similare, munca pe care o facem alături de Chivu este diferită de cea care era cu Inzaghi. Tactic, e un joc puțin mai vertical, încercăm să încheiem fazele cât mai rapod posibil, cu o agresivitate mai mare.

(n.r. Cum ai defini revoluția lui Chivu?) E devreme, lucrăm doar de câteva luni, dar îmi place atenția lui la detalii. E foarte meticulos, o calitate pe care marii antrenorii o au. Antrenamentele cu el sunt intense și mai ales amuzante.