Încă o națională și-a asigurat calificarea la World Cup 2026. Victorie categorică în preliminarii - Antena Sport

Egipt s-a calificat, miercuri, la Cupa Mondială de fotbal din Statele Unite, Mexic şi Canada, după ce a învins Djibouti cu scorul de 3-0, miercuri, la Casablanca, în Grupa A a preliminariilor africane.
„Faraonii” şi-au asigurat primul loc în grupă prin golurile marcate de Ibrahim Adel (8), Mohamed Salah (14, 84).
- World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena.
Încă o națională și-a asigurat calificarea la World Cup 2026
Egipt este a treia echipă africană care îşi asigură biletul pentru CM 2026, după Maroc şi Tunisia.
Egiptul a obţinut a a patra sa calificare la Cupa Mondială, după ediţiile 1934, 1990 şi 2018.
Celelalte naționale deja calificate la turneul final mondial de anul viitor sunt: Japonia, Noua Zeelandă, Iran, Argentina, Uzbekistan (premieră), Coreea de Sud, Iordania (premieră), Australia, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Columbia, Maroc și Tunisia.
