Andrei Nicolescu, ultimele detalii despre situația lui Adrian Mazilu. Problemele cu care se confruntă jucătorul - Antena Sport

Publicat: 8 octombrie 2025, 22:22

Andrei Nicolescu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Andrei Nicolescu a oferit ultimele detalii despre situația lui Adrian Mazilu. Președintele lui Dinamo a dezvăluit că tânărul mijlocaș, în vârstă de 19 ani, are șanse mici să debuteze sub comanda lui Zeljko Kopic în acest an. 

Nicolescu a transmis că Mazilu se confruntă cu noi probleme, cauzate de antrenamentele de la Brighton. El va putea să se alăture sesiunilor de pregătire conduse de Zeljko Kopic abia peste trei săptămâni. 

Președintele „câinilor” s-a declarat convins că în 2026, după cantonamentul de iarnă, Adrian Mazilu va fi în formă maximă și o va putea ajuta pe Dinamo să-și îndeplinească obiectivele. 

„Face un tratament special pentru a putea reveni alături de mine. Are un program special. Are o deficiență de masă musculară la un picior. Se pare că nu a făcut pregătirea cum trebuia. Noi sperăm să revină în trei săptămâni. Dar, totul ține de adaptarea lui.  

Planul nostru era ca acest an să apară sporadic, să prindă un cantonament bun cu echipa, iar în partea a doua a campionatului să-l vedem pe Adrian Mazilu pe care îl știam”, a declarat Andrei Nicolescu, conform digisport.ro. 

