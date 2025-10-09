Performanţă spectaculoasă pentru Eduard Ionescu! A intrat în premieră în Top 50 mondial - Antena Sport

Eduard Ionescu a avut parte de un parcurs senzaţional la China Smash 2025, acolo unde, venit din calificări, a ajuns până în optimi, obţinând şi cea mai bună clasare a carierei.

Cea mai importantă victorie a venit în turul 2, în faţa lui Alexis Lebrun, campionul european şi numărul 12 în topul mondial. Meciul a fost exclusiv în AntenaPLAY. După turneul din China, Eduard a ajuns pe locul 50 mondial.

Eduard Ionescu, în Top 50 mondial

“Stelistul Eduard Ionescu se află, începând de săptămâna aceasta, pe cea mai bună poziție a carierei: locul 50 în clasamentul dat publicității de către World Table Tennis.

‼️ Ajuns săptămâna trecută în optimile de finală ale China Smash 2025, sportivul nostru a făcut un salt de 24 de locuri în clasamentul World Table Tennis, cu un total de 582 de puncte. Pentru peformanța de la Beijing, jucătorul în vârstă de 20 de ani a primit 225 de puncte!

❤💙 În clasamentul feminin al World Table Tennis, Bernadette Szocs rămâne cea mai bine clasată sportivă din Europa. Ea ocupă locul 16, cu 1625 de puncte”, se arată pe pagină de Facebook Steaua Bucureşti.