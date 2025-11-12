Adrian Mutu a anunţat că şi-a găsit echipă. Negocierile sunt avansate - Antena Sport

Adrian Mutu a recunoscut că se află în negocieri cu două echipe din Asia, iar în iarnă se decide cu ce grupare semnează.

”Normal ar fi să antrenez, da. E o perioadă de tranziție. Se apropie fereastra de mercato și dacă vor fi oportunități care se vor ivi și îmi convin, de ce nu? Se poate întâmpla și pe pauza asta. Cu cine sunt eu în discuție, campionatele din țările respective se întrerup o lună. Prin Asia, pe acolo, Arabia Saudită, Emirate, toate astea se întrerup. Acolo am discuții cu două echipe, vedem dacă este ceva. Îmi lipsește partea de antrenat zilnic, de a fi acolo între băieți, de a discuta despre echipe, de a fi față în față cu problemele zilnice cu care se confruntă un antrenor. Pe de altă parte, nu-mi lipsește, pentru că m-am ocupat de academie. Nu mi-a lipsit, am fost acolo. Am din Arabia Saudită”, a spus Adrian Mutu pentru digisport.ro.

Mutu a plecat de la Petrolul după 10 meciuri

Ultima experienţă a lui Adi Mutu a fost la Petrolul Ploieşti. Doar 10 meciuri a rezistat „Briliantul” pe banca „lupilor galbeni”. După eșecul cu FC Botoșani, 0-2, el şi-a reziliat contractul, în 2025. În cariera de antrenor, Mutu a mai pregătit CFR Cluj, Voluntari, FCU, Rapid, iar pe plan extern – Neftci Baku. “Briliantul” a pregătit şi naţionala României Under 21. În urmă cu câteva săptămâni, el s-a aflat în tratative şi cu Universitatea Cluj, dar prerat în final a fost Bergodi.