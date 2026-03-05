Procurorii nu sunt de acord cu decizia controlului judiciar în cazul lui Kader Keita! Ce vor cere în instanţă - Antena Sport

Kader Keita, încătușat înainte de audierile de la Poliție / Foto: gsp.ro

Kader Keita (25 de ani), care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni şi a fugit apoi de la locul accidentului, a fost plasat de instanţă sub control judiciar, pe o durată de 60 de zile.

Keita este obligat să se prezinte la secţia de poliţie de fiecare dată când este chemat, pe durata controlului judiciar, şi are interdicţie de a părăsi ţara.

Procurorii contestă măsura controlului judiciar în cazul lui Kader Keita

Potrivit gsp.ro, procurorii vor contesta măsura controlului judiciar în cazul lui Kader Keita. Ei vor în continuare ca jucătorul Rapidului să fie arestat preventiv.

Kader Keita a produs un accident de circulaţie marţi dimineaţă, în jurul orei 5:45, în zona Colentina din Capitală, la intersecția străzilor străzilor Gherghiței și Zamfir Nicolae. El a fugit de la locul accidentului. Această faptă se pedepseşte, potrivit Codului Penal, cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Victima se află în comă indusă la spital, după ce starea i s-a agravat. Ea are probleme cardiace mai vechi. În accident, femeia de 67 de ani a suferit mai multe fracturi.