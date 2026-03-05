Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Procurorii nu sunt de acord cu decizia controlului judiciar în cazul lui Kader Keita! Ce vor cere în instanţă - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Procurorii nu sunt de acord cu decizia controlului judiciar în cazul lui Kader Keita! Ce vor cere în instanţă

Procurorii nu sunt de acord cu decizia controlului judiciar în cazul lui Kader Keita! Ce vor cere în instanţă

Bogdan Stănescu Publicat: 5 martie 2026, 17:15

Comentarii
Procurorii nu sunt de acord cu decizia controlului judiciar în cazul lui Kader Keita! Ce vor cere în instanţă

Kader Keita, încătușat înainte de audierile de la Poliție / Foto: gsp.ro

Kader Keita (25 de ani), care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni şi a fugit apoi de la locul accidentului, a fost plasat de instanţă sub control judiciar, pe o durată de 60 de zile.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Keita este obligat să se prezinte la secţia de poliţie de fiecare dată când este chemat, pe durata controlului judiciar, şi are interdicţie de a părăsi ţara.

Procurorii contestă măsura controlului judiciar în cazul lui Kader Keita

Potrivit gsp.ro, procurorii vor contesta măsura controlului judiciar în cazul lui Kader Keita. Ei vor în continuare ca jucătorul Rapidului să fie arestat preventiv.

Kader Keita a produs un accident de circulaţie marţi dimineaţă, în jurul orei 5:45, în zona Colentina din Capitală, la intersecția străzilor străzilor Gherghiței și Zamfir Nicolae. El a fugit de la locul accidentului. Această faptă se pedepseşte, potrivit Codului Penal, cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Victima se află în comă indusă la spital, după ce starea i s-a agravat. Ea are probleme cardiace mai vechi. În accident, femeia de 67 de ani a suferit mai multe fracturi.

Reclamă
Reclamă

Transferat în vara anului trecut, de la CFR Cluj, în schimbul a 200.000 de euro, Kader Keita este cotat la 1.7 milioane de euro de către transfermarkt.com. El mai are contract cu Rapid până în vara lui 2027. A jucat 25 de meciuri în acest sezon în Liga 1 pentru Rapid, fără să marcheze niciun gol şi fără să reuşească niciun assist. A jucat un meci şi în Cupa României, tot fără să reuşească vreun gol sau un assist.

Keita a jucat o repriză în meciul Unirea Slobozia – Rapid 1-2. El a fost introdus pe teren de Gâlcă în repriza a doua a meciului câştigat de giuleşteni cu Slobozia. După accidentul de marţi dimineaţă, Keita s-a dus la antrenament, în aceeaşi zi, fără să informeze pe nimeni de la Rapid despre incidentul rutier. Ulterior, cei din conducerea Rapidului au aflat şi i-au trimis un avocat, având în vedere că nu vorbeşte limba română. Keita a fost ridicat de poliţie după antrenamentul de marţi al Rapidului.

Războiul din Iran: ce ar trebui să facă România daca SUA vor cere să folosească baza de la KogălniceanuRăzboiul din Iran: ce ar trebui să facă România daca SUA vor cere să folosească baza de la Kogălniceanu
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât a plătit o româncă pe trei bilete pentru a se întoarce din Dubai
Observator
Cât a plătit o româncă pe trei bilete pentru a se întoarce din Dubai
Revolta unui fost mare fotbalist. E supărat de felul în care se acordă pensia de merit în România
Fanatik.ro
Revolta unui fost mare fotbalist. E supărat de felul în care se acordă pensia de merit în România
18:10
Salariul uriaş pe care îl câştigă Ştefan Baiaram la Universitatea Craiova
18:00
Decizia conducerii Rapidului în privinţa lui Kader Keita, după accidentul produs de jucătorul giuleştenilor!
17:24
Afacerea de zeci de milioane de euro pe care Gică Hagi i-o lasă fiicei lui
17:23
România şi-a aflat adversarele de la Billie Jean King Cup! Cu cine se vor înfrunta tricolorele
16:59
Atacant surpriză convocat de Mircea Lucescu la naţionala României. A marcat cu AC Milan şi Fiorentina
16:57
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 5 martie
Vezi toate știrile
1 UPDATEKader Keita a primit control judiciar, femeia lovită ar fi intrat în comă! 2 “Îl dau imediat!” Gigi Becali şi-a dat acceptul pentru transfer. Ce club uriaş îl vrea pe jucătorul FCSB-ului 3 Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă 4 Gigi Becali a anunţat despărţirea de un jucător de la FCSB: “M-a costat 400.000, nu a jucat nimic, nimic” 5 Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro! Lovitura totală dată de român. Ce salariu va avea 6 Era Kader Keita băut şi drogat în momentul accidentului? Au venit rezultatele
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”