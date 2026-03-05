Procurorii nu sunt de acord cu decizia controlului judiciar în cazul lui Kader Keita! Ce vor cere în instanţă - Antena Sport

Kader Keita (25 de ani), care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni şi a fugit apoi de la locul accidentului, a fost plasat de instanţă sub control judiciar, pe o durată de 60 de zile.
Keita este obligat să se prezinte la secţia de poliţie de fiecare dată când este chemat, pe durata controlului judiciar, şi are interdicţie de a părăsi ţara.
Procurorii contestă măsura controlului judiciar în cazul lui Kader Keita
Potrivit gsp.ro, procurorii vor contesta măsura controlului judiciar în cazul lui Kader Keita. Ei vor în continuare ca jucătorul Rapidului să fie arestat preventiv.
Kader Keita a produs un accident de circulaţie marţi dimineaţă, în jurul orei 5:45, în zona Colentina din Capitală, la intersecția străzilor străzilor Gherghiței și Zamfir Nicolae. El a fugit de la locul accidentului. Această faptă se pedepseşte, potrivit Codului Penal, cu închisoare de la 2 la 7 ani.
Victima se află în comă indusă la spital, după ce starea i s-a agravat. Ea are probleme cardiace mai vechi. În accident, femeia de 67 de ani a suferit mai multe fracturi.
Transferat în vara anului trecut, de la CFR Cluj, în schimbul a 200.000 de euro, Kader Keita este cotat la 1.7 milioane de euro de către transfermarkt.com. El mai are contract cu Rapid până în vara lui 2027. A jucat 25 de meciuri în acest sezon în Liga 1 pentru Rapid, fără să marcheze niciun gol şi fără să reuşească niciun assist. A jucat un meci şi în Cupa României, tot fără să reuşească vreun gol sau un assist.
Keita a jucat o repriză în meciul Unirea Slobozia – Rapid 1-2. El a fost introdus pe teren de Gâlcă în repriza a doua a meciului câştigat de giuleşteni cu Slobozia. După accidentul de marţi dimineaţă, Keita s-a dus la antrenament, în aceeaşi zi, fără să informeze pe nimeni de la Rapid despre incidentul rutier. Ulterior, cei din conducerea Rapidului au aflat şi i-au trimis un avocat, având în vedere că nu vorbeşte limba română. Keita a fost ridicat de poliţie după antrenamentul de marţi al Rapidului.
