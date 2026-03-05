Filipe Coelho şi-a aflat suspendarea după ce a intrat pe teren cu CFR Cluj şi a fost eliminat! - Antena Sport

Antrenorul Universităţii Craiova, Filipe Coelho (45 de ani), a fost suspendat o etapă, după ce a intrat pe teren la partida câştigată de formaţia lui, cu 3-1, contra lui CFR Cluj, în sferturile de finală ale Cupei României.

După golul de 3-1 marcat de Ştefan Baiaram (23 de ani), Coelho nu s-a mai putut abţine, intrând pe teren şi alergând pentru a-şi îmbrăţişa jucătorii. Era evident atunci, în minutul 118, că echipa lui se va califica în semifinalele Cupei României, lucru care s-a şi întâmplat.

Filipe Coelho nu va sta pe bancă la derby-ul Rapid – Universitatea Craiova

Coelho îşi va ispăşi suspendarea la derby-ul cu Rapid din Liga 1, din ultima etapă a sezonului regular. Rapid – Universitatea Craiova se va disputa duminică, de la ora 20:00. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Craiova e lider înaintea ultimei etape a sezonului regular, cu 59 de puncte. Rapid e pe 2, cu 55 de puncte, urmată de Dinamo, care are 52 de puncte. Dinamo va juca în ultima etapă a sezonului regular împotriva lui CFR Cluj, care e pe 5, cu 50 de puncte şi şi-a asigurat şi ea calificarea matematică în play-off.

Craiova şi-a asigurat deja poziţia de campioană a sezonului regular din Liga 1, dar speră să intre în play-off cu un avans cât mai mare. Oltenii sunt consideraţi mari favoriţi să câştige titlul în acest sezon.