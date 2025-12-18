Afacerea în care Andrei Raţiu investeşte banii din fotbal: "Sunt deschis la idei" - Antena Sport

Andrei Raţiu este unul dintre românii care şi-au văzut visul cu ochii. Plecat de jos, el are acum în conturi milioane de euro, dar în spatele succesului său stă munca grea a unei familii plecate din România, în Spania.
„Tata lucrează în construcții, iar mama este chelneriță. Oameni modești care muncesc din greu. Ei au vrut mereu să fie independenți și să muncească pentru viitorul nostru. Mereu mi-am dorit să îi răsplătesc. Suntem o familie de bărbați: eu, fratele meu și tata. Poate că uneori i-a fost și mamei greu să fie înțeleasă”, a povestit internaționalul român, pentru publicația spaniolă ABC, despre familia lui.
Cum au fost primii paşi spre Spania şi cariera lui de fotbalist profesionist? Totul a plecat de la un contract de mucă, pe care tatăl lui l-a primit.
“M-am născut în Aiud, dar, de fapt, sunt dintr-o comună de lângă, Unirea, care are vreo 4.000 de locuitori. Îmi amintesc foarte puține lucruri din România pentru că am plecat de acolo când aveam 6 ani. Aveam niște prieteni, dar nu foarte apropiați. Părinții mei au plecat în Spania când aveam 4 ani, iar eu și fratele cel mic am rămas în Unirea cu bunicii. Părinții au plecat în Aguaviva, o localitate din Teruel cu doar 500 de locuitori. Au mers acolo pentru a-și căuta de lucru. Când tata a primit actele necesare, eu și fratele am mers cu ei”, a explicat jucătorul român.
Acum? Fotbalistul se bucură de milioane de euro şi de un succes impresionat. Dar nu aruncă cu banii. Pe lângă ajutorul pe care îl oferă familiei, el investeşte şi în imobiliare.
“Mă atrage sectorul imobiliar. Dețin deja câteva apartamente, dar încă nu sunt implicat așa cum ar trebui. Afacerea are însă o evoluție bună, așa că, după ce mă voi retrage din fotbal, cred că voi fi liniștit. Mă interesează și alte business-uri, s-au mai ivit niște oportunități, dar acum prefer să aștept. Sunt deschis la idei, ascult și văd dacă apare ceva diferit, interesant”, a explicat Rațiu.
