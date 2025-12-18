Kylian Mbappe îi calcă pe urme lui Cristiano Ronaldo! Starul francez, la un gol de istorie - Antena Sport

Kylian Mbappe a punctat de două ori pentru Real Madrid, în confruntarea cu cei de la Talavera. Starul din Hexagon este la doar un gol distanță de un record incredibil în istoria „los blancos”, deținut de Cristiano Ronaldo.

În următorul meci, echipa antrenată de Xabi Alonso va primi vizita celor de la Sevilla, jocul fiind programat pe data de 20 decembrie, pe ”Bernabeu”.

Kylian Mbappe, aproape de a egala un record uluitor în istoria Real Madrid

Golurile lui Kylian Mbappe au adus victoria celor de la Real Madrid, în meciul contra formației din liga a treia a Spaniei. Atacantul francez a ajuns astfel la 59 de goluri înscrise în acest an pentru madrileni.

Recordul de goluri înscrise într-un an calendaristic datează din anul 2013 și este deținut de Cristiano Ronaldo, care a marcat de 59 de ori pentru „los blancos”.

Dacă francezul va puncta cel puțin o dată, va egala acest record unic. Real Madrid înfruntă Sevilla pe data de 20 decembrie, acesta fiind ultimul meci din 2025.