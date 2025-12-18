"Ce fizic urât are ăsta" Fostul fotbalist al FCSB-ului a dezvăluit discuţia dintre Mihai Stoica şi antrenor! - Antena Sport

Sebastian Chitoşcă (33 de ani) a dezvăluit o discuţie dintre Mihai Stoica şi Laurenţiu Reghecampf, din perioada în care Reghe era antrenorul FCSB-ului.

Mihai Stoica se referea la Cătălin Ştefănescu, fotbalist transferat de FCSB de la Ceahlăul, în 2016.

Sebastian Chitoşcă, dezvăluire despre o discuţie între Mihai Stoica şi Laurenţiu Reghecampf

Cătălin Ştefănescu nu a evoluat nicio partidă oficială pentru FCSB într-un an şi jumătate cât a fost fotbalistul roş-albaştrilor. Achiziţionat de la Ceahlăul, Ştefănescu a fost împrumutat de FCSB la Voluntari şi apoi la Poli Iaşi. În vârstă de 31 de ani acum, Cătălin Ştefănescu evoluează în prezent la Şoimii Gura Humorului, în liga a treia. El a adunat în trecut trei prezenţe în naţionala U21 a României.

“Se practică… Informații false către conducători. La FCSB, eu făceam jocuri pe spațiu redus cu susținere pe margine, eram la bază. Și era Ștefănescu (n.r.: Cătălin), conducea mingea. Eu eram susținere, în spatele meu erau Reghe și MM. Îți dai seama că-i auzeam cum vorbesc: ‘Bă, ce fizic urât are Ștefănescu ăsta! Doamne! Ce fotbalist e ăsta?’.

MM, către Reghe. Ștefănescu a fost la Ceahlăul, apoi a fost pe la Iași, a dat vreo 10 goluri. Tehnic, foarte bun. Cum fizic urât? Era OK. Nu-i plăcea (n.r.- lui MM de el). E simplu, îl puneau numai fundaș central”, a dezvăluit Sebastian Chitoşcă pentru iamsport.ro.