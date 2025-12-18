Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Ce fizic urât are ăsta" Fostul fotbalist al FCSB-ului a dezvăluit discuţia dintre Mihai Stoica şi antrenor! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Ce fizic urât are ăsta” Fostul fotbalist al FCSB-ului a dezvăluit discuţia dintre Mihai Stoica şi antrenor!

“Ce fizic urât are ăsta” Fostul fotbalist al FCSB-ului a dezvăluit discuţia dintre Mihai Stoica şi antrenor!

Bogdan Stănescu Publicat: 18 decembrie 2025, 16:41

Comentarii
Ce fizic urât are ăsta Fostul fotbalist al FCSB-ului a dezvăluit discuţia dintre Mihai Stoica şi antrenor!

Mihai Stoica / Profimedia Images

Sebastian Chitoşcă (33 de ani) a dezvăluit o discuţie dintre Mihai Stoica şi Laurenţiu Reghecampf, din perioada în care Reghe era antrenorul FCSB-ului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica se referea la Cătălin Ştefănescu, fotbalist transferat de FCSB de la Ceahlăul, în 2016.

Sebastian Chitoşcă, dezvăluire despre o discuţie între Mihai Stoica şi Laurenţiu Reghecampf

Cătălin Ştefănescu nu a evoluat nicio partidă oficială pentru FCSB într-un an şi jumătate cât a fost fotbalistul roş-albaştrilor. Achiziţionat de la Ceahlăul, Ştefănescu a fost împrumutat de FCSB la Voluntari şi apoi la Poli Iaşi. În vârstă de 31 de ani acum, Cătălin Ştefănescu evoluează în prezent la Şoimii Gura Humorului, în liga a treia. El a adunat în trecut trei prezenţe în naţionala U21 a României.

“Se practică… Informații false către conducători. La FCSB, eu făceam jocuri pe spațiu redus cu susținere pe margine, eram la bază. Și era Ștefănescu (n.r.: Cătălin), conducea mingea. Eu eram susținere, în spatele meu erau Reghe și MM. Îți dai seama că-i auzeam cum vorbesc: ‘Bă, ce fizic urât are Ștefănescu ăsta! Doamne! Ce fotbalist e ăsta?’.

MM, către Reghe. Ștefănescu a fost la Ceahlăul, apoi a fost pe la Iași, a dat vreo 10 goluri. Tehnic, foarte bun. Cum fizic urât? Era OK. Nu-i plăcea (n.r.- lui MM de el). E simplu, îl puneau numai fundaș central”, a dezvăluit Sebastian Chitoşcă pentru iamsport.ro.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Femeia prinsă în braţele şefului la concertul Coldplay rupe tăcerea: "A fost primul şi singurul sărut"
Observator
Femeia prinsă în braţele şefului la concertul Coldplay rupe tăcerea: "A fost primul şi singurul sărut"
Ilie Năstase, primul mare sportiv al lumii care a semnat cu Nike. Cum l-a „furat” rivala Adidas pe „Nasty”
Fanatik.ro
Ilie Năstase, primul mare sportiv al lumii care a semnat cu Nike. Cum l-a „furat” rivala Adidas pe „Nasty”
17:36
Eintracht Frankfurt, pedepsită de UEFA pentru comportamentul fanilor pe Camp Nou! Sancțiuni uriașe pentru nemți
17:26
VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 18 decembrie
17:17
Dinamo vrea să-l transfere pe George Pușcaș. Zeljko Kopic a confirmat: „E pe lista noastră”
17:10
Daniel Pancu i-a cerut direct transferuri lui Neluţu Varga: “Şi în trecut au fost probleme”
16:57
Kylian Mbappe îi calcă pe urme lui Cristiano Ronaldo! Starul francez, la un gol de istorie
16:50
Dinamo a început negocierile pentru prima mutare a iernii. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Avem un atu în plus”
Vezi toate știrile
1 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 2 Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident 3 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” 4 Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB – Rapid: “La revedere” 5 Claudiu Keșeru a plecat de la FC Bihor. De ce şi-a dat demisia 6 Valeriu Iftime anunţă primul plecat de la FCSB. Fotbalistul abia a semnat: “Vorbim din ianuarie”
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicieCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie