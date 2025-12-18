FCSB promite spectacol la ultimul meci din 2025. Numărul biletelor vândute la jocul cu Rapid - Antena Sport

FCSB – Rapid este capul de afiș al finalului de an în Liga 1. Campioana României trece printr-un moment bun, după succesele cu Feyenoord Rotterdam și Unirea Slobozia.
De partea cealaltă, giuleștenii se luptă cu presiunea acumulată în ultimele zile, după cele trei partide consecutive fără victorie în toate competițiile.
Se umple Arena Națională? Câte bilete s-au vândut la FCSB – Rapid
FCSB vrea să bifeze o nouă victorie în campionat, pentru a încheia anul 2025 cu un moral și mai ridicat. Gruparea antrenată de Elias Charalambous va juca pe teren propriu contra rivalei Rapid, care ocupă în prezent prima poziție în clasament.
Potrivit celor de la golazo.ro, suporterii celor două formații au luat cu asalt casele de bilete, iar peste 20.000 de bilete au fost vândute până acum pentru partida programată duminică.
Dintre acestea, aproximativ 5.000 au fost achiziționate de fanii alb-vișinii, care au la dispoziție o peluză de 8.000 de locuri. 26.871 de spectatori au participat la disputa tur, cu Rapid din postura de echipa gazdă.
