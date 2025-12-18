Cristi Chivu i-a surprins pe italieni înaintea Supercupei Italiei: „Nu meritam. Am primit un cadou” - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu i-a surprins pe italieni înaintea Supercupei Italiei: „Nu meritam. Am primit un cadou”

Viviana Moraru Publicat: 18 decembrie 2025, 16:32

Cristi Chivu, în timpul unui meci la Inter / Profimedia

Cristi Chivu i-a surprins pe italieni înainte ca Inter să dispute primul meci la Supercupa Italiei. Antrenorul român a declarat că echipa sa nu ar fi meritat să se afle la turneul final din Arabia Saudită. 

Inter – Bologna și AC Milan – Napoli sunt cele două semifinale din Supercupa Italiei. Finalistele din Cupa Italiei, campioana și vicecampioana participă la turneul care se desfășoară în Arabia Saudită. 

În acest context, Cristi Chivu a declarat că pentru echipa sa, cât și pentru AC Milan, prezența la Supercupa Italiei a reprezentat un „cadou”, ținând cont că nu au câștigat niciun trofeu în sezonul trecut. 

„Avem ambiția de a câștiga. Noul format ne permite să fim aici și vrem să profităm de asta. Probabil că nu meritam să fim aici. Noi și AC Milan am primit un cadou. Vrem să concurăm până la capăt și să nu privim înapoi”, a declarat Cristi Chivu, conform todomercadoweb.com 

Partida dintre Inter și Bologna se va disputa vineri, de la ora 21:00. În cazul unei victorii, trupa lui Cristi Chivu se va califica în marea finală, finală care se va juca pe 22 decembrie. 

După Supercupa Italiei, Inter se va deplasa pe terenul celor de la Atalanta, pentru partida din etapa a 17-a din Serie A. Trupa lui Cristi Chivu este lider în campionat, după 16 runde, având un punct avans față de AC Milan. 

