"Afacerişti fără scrupule". Dan Şucu, atacat în Italia. De la ce a pornit întregul scandal - Antena Sport

Dan Şucu a fost atacat în Italia de către Alberto Zangrillo. Fostul preşedinte de la Genoa (67 de ani) a rupt tăcerea după ce s-a despărţit de “grifoni” la finalul lunii trecute.

Zangrillo a acuzat noua conducere de la Genoa, în fruntea căreia se află Dan Şucu, de faptul că a făcut doar “promisiuni nefondate”. Fostul preşedinte de la Genoa s-a numit a fi o “victimă”, simţindu-se “trădat” de ceea ce s-a întâmplat la echipă după schimbarea acţionariatului.

Dan Şucu, atacat în Italia de către fostul preşedinte de la Genoa

“În primăvara anului 2024, a existat o ruptură ireparabilă cu conducerea clubului. Am fost în contact permanent cu cei care au continuat să susțină financiar Genoa, persoana mea de contact fiind consilierul bancar al A-CAP.

Apoi a venit majorarea de capital, pentru care am votat spre binele lui Genoa. Am aflat însă și despre o schimbare neașteptată cu care nu fusesem pus la curent.

Mă simt trădat și dezamăgit. În fotbal, am trecut de la o conducere familială la afaceriști fără scrupule, care fac promisiuni. Eu însumi am fost victima unor promisiuni care s-au dovedit ulterior nefondate. Acesta e riscul pe care îl asumăm astăzi: profitul este obiectivul principal.