"Afacerişti fără scrupule". Dan Şucu, atacat în Italia. De la ce a pornit întregul scandal - Antena Sport

“Afacerişti fără scrupule”. Dan Şucu, atacat în Italia. De la ce a pornit întregul scandal

Publicat: 18 noiembrie 2025, 14:39

Dan Şucu, înaintea unui meci al formaţiei Genoa / Profimedia Images

Dan Şucu a fost atacat în Italia de către Alberto Zangrillo. Fostul preşedinte de la Genoa (67 de ani) a rupt tăcerea după ce s-a despărţit de “grifoni” la finalul lunii trecute.

Zangrillo a acuzat noua conducere de la Genoa, în fruntea căreia se află Dan Şucu, de faptul că a făcut doar “promisiuni nefondate”. Fostul preşedinte de la Genoa s-a numit a fi o “victimă”, simţindu-se “trădat” de ceea ce s-a întâmplat la echipă după schimbarea acţionariatului.

Dan Şucu, atacat în Italia de către fostul preşedinte de la Genoa

“În primăvara anului 2024, a existat o ruptură ireparabilă cu conducerea clubului. Am fost în contact permanent cu cei care au continuat să susțină financiar Genoa, persoana mea de contact fiind consilierul bancar al A-CAP.

Apoi a venit majorarea de capital, pentru care am votat spre binele lui Genoa. Am aflat însă și despre o schimbare neașteptată cu care nu fusesem pus la curent.

Mă simt trădat și dezamăgit. În fotbal, am trecut de la o conducere familială la afaceriști fără scrupule, care fac promisiuni. Eu însumi am fost victima unor promisiuni care s-au dovedit ulterior nefondate. Acesta e riscul pe care îl asumăm astăzi: profitul este obiectivul principal.

De la prima și ultima dată când am intrat într-un mare hotel din Milano în timpul perioadei de transferuri, am înțeles că trebuie să plec cât mai repede posibil. Era un mediu în care personaje dubioase se simțeau stăpânii lumii. Totuși, mă simt mândru că am reprezentat Genoa, câștigând respect și încredere în cercurile fotbalistice. Eu am făcut ca clubul să se simtă auzit la vârful sistemului”, a declarat Alberto Zangrillo, conform gazzetta.it.

Dan Şucu a preluat pachetul majoritar de acţiuni de la Genoa la finalul anului trecut. Acesta este al doilea club pe care îl deţine omul de afaceri român, el fiind acţionar majoritar şi la Rapid. Pe giuleşteni i-a preluat în primăvara anului 2022.

