Gigi Becali a făcut anunţul în direct: 5 jucători sunt OUT pentru următorul meci al FCSB - Antena Sport

FCSB a învins-o pe Farul şi a ajuns la două puncte de play-off. Motiv pentru care Gigi Becali va odihni cel puţin 5 jucători pentru meciul din Cupa României, din deplasare, cu UTA.

Mai ales în contextul în care la doar trei zile după partida de la Arad (miercuri 21:00), pentru FCSB urmează meciul de pe teren propriu cu Dinamo (sâmbătă, 20:30).

5 jucători nu vor evolua în meciul de Cupă cu UTA

“Mă interesează Cupa, normal, dar acum suntem aproape de play-off, gata. Jucăm în Cupă cu ce avem. Doar să n-o facă deplasarea Tănase, Olaru, Cisotti, David Miculescu, Bîrligea.

Ăștia nu fac deplasarea. Mă interesează, dar fiecare om are întâietăți în viață”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

Gigi Becali a făcut praf un jucător, după Farul – FCSB 1-2

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost încântat de victoria obţinută de echipa sa pe terenul celor de la Farul Constanţa, scor 2-1, dar a avut şi motive de nemulţumire.