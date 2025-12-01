Gigi Becali a făcut anunţul în direct: 5 jucători sunt OUT pentru următorul meci al FCSB - Antena Sport

FCSB a învins-o pe Farul şi a ajuns la două puncte de play-off. Motiv pentru care Gigi Becali va odihni cel puţin 5 jucători pentru meciul din Cupa României, din deplasare, cu UTA.
Mai ales în contextul în care la doar trei zile după partida de la Arad (miercuri 21:00), pentru FCSB urmează meciul de pe teren propriu cu Dinamo (sâmbătă, 20:30).
5 jucători nu vor evolua în meciul de Cupă cu UTA
“Mă interesează Cupa, normal, dar acum suntem aproape de play-off, gata. Jucăm în Cupă cu ce avem. Doar să n-o facă deplasarea Tănase, Olaru, Cisotti, David Miculescu, Bîrligea.
Ăștia nu fac deplasarea. Mă interesează, dar fiecare om are întâietăți în viață”, a spus Becali, citat de digisport.ro.
Gigi Becali a făcut praf un jucător, după Farul – FCSB 1-2
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost încântat de victoria obţinută de echipa sa pe terenul celor de la Farul Constanţa, scor 2-1, dar a avut şi motive de nemulţumire.
Mamadou Thiam, atacantul transferat vara aceasta de la U Cluj, l-a dezamăgit pe Gigi Becali, în partida care a avut loc la Ovidiu. Fără realizări, Thiam a intrat în gura patronului de la FCSB.
“N-am atacant. Am zis că am trei, dar unul se operează (n.r. Alibec), altul, Thiam, doarme pe teren. Am zis că am luat atacant, dar el doarme pe teren. Fă, mă, ceva! Bine că n-am dat bani pe el. Trebuie să luăm și un atacant”, a mai declarat Gigi Becali.
- Ilie Dumitrescu a ascultat interviul jucătorului de la FCSB şi l-a contrazis pe loc: “Eu nu cred”
- Gigi Becali a anunțat o mutare surpriză! Fotbalistul semnează cu FCSB!
- Gigi Becali a făcut praf un jucător, după Farul – FCSB 1-2: “Doarme pe teren! Bine că nu am dat bani pe el”
- Charalambous: “Această victorie contează mult!” Ce a spus şi despre penalty-ul la Târnovanu
- David Miculescu, prima reacţie despre accidentare: “Trag în continuare”