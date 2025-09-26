Alanyaspor - Galatasaray LIVE SCORE (20:00). Ianis Hagi, anunţat titular în meciul cu fosta echipă a tatălui lui - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 26 septembrie 2025, 13:55

Ianis Hagi, înainte de un meci / Facebook Alanyaspor

Alanyaspor – Galatasaray, partida care deschide etapa a şaptea a campionatului din Turcia, va fi în format live score, pe AS.ro, de la ora 20:00. Ianis Hagi a fost anunţat ca titular în meciul cu fosta echipă a tatălui lui.

Ianis Hagi a fost titular şi în partida din runda precedentă, cu Başakşehir, încheiată cu scorul de 1-1. Internaţionalul român de 26 de ani a fost înlocuit în minutul 66, atunci când a fost trimis pe teren Steve Mounie.

Înaintea meciului cu Galatasaray, presa din Turcia l-a anunţat ca titular pe Ianis Hagi. Evoluţia din meciul precedent l-a convins pe antrenorul lui Alanyaspor, Joao Pereira, să-l titularizeze şi în această rundă.

Alanyaspor ocupă locul opt în Turcia, după şase meciuri jucate, având nouă puncte. De cealaltă parte, Galatasaray este lider neînvins, având şase puncte avans faţă de ocupanta locului secund, Goztepe.

Partida cu Galatasaray va fi una specială pentru Ianis Hagi, ţinând cont că tatăl lui a scris istorie la Istanbul, oraş în care Ianis este născut. “Regele” a evoluat timp de cinci ani la campioana Turciei, formaţie de la care s-a retras în 2001.

Alături de turci, Gică Hagi a câştigat Cupa UEFA şi Supercupa Europei, patru titluri, două Cupe ale Turciei şi două Supercupe.

Ianis Hagi a fost transferat de Alanyaspor la începutul lunii septembrie, semnând un contract valabil până în 2027.

