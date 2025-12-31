Dezastru pentru clubul din Liga 1: Datorii de 6 milioane de euro - Antena Sport

Închide meniul
Dezastru pentru clubul din Liga 1: Datorii de 6 milioane de euro

Daniel Işvanca Publicat: 31 decembrie 2025, 19:01

Comentarii
Cadru din Petrolul - CFR Cluj / SPORT PICTURES

Petrolul Ploiești va tremura în acest sezon pentru rămânerea în primul eșalon al fotbalului românesc, însă prahovenii nu au doar probleme de ordin sportiv în acest sezon.

Președintele „găzarilor” a vorbit clar despre situația financiară a clubului de pe ”Ilie Oană” și a transmis că datoriile se ridică la aproximativ șase milioane de euro.

Petrolul, datorii de 6 milioane de euro. Ce spune președintele Claudiu Tudor

Gino Iorgulescu vorbea acum câteva zile despre problemele financiare cu care se confruntă mai multe cluburi din Liga 1, iar acum Claudiu Tudor a confirmat că una dintre echipele aflate în această situație este chiar Petrolul Ploiești.

Clubul aniversează 101 ani de la înființare în ultima zi din 2025, iar președintele acestora a vorbit despre valoarea mare a datoriilor pe care conducerea încearcă să le „stingă” până în luna martie.

„La ultimul audit am avut 6 milioane de euro datorii. Jucătorii sunt ok cu banii, și-au primit salariile. Facem tot posibilul să achităm aceste 6 milioane. Am plătit eșalonat câteva datorii. Vrem să rezolvăm problemele.

Cu siguranță, în martie, când se va face licențierea, se vor publica datoriile. Nu sunt ascunse. Sunt 6 milioane de euro. S-au mai plătit din ele. Atâta timp cât ești în plan, totul este ok cu licența. Trei sferturi din jucători sunt cu salariile la zi”, a declarat Claudiu Tudor, potrivit digisport.ro.

Comentarii


