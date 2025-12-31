Cristi Borcea a dat verdictul în privinţa investitorilor de acum de la Dinamo! Ce a spus de noul stadion - Antena Sport

Cristi Borcea (55 de ani) i-a lăudat pe actualii investitori de la Dinamo. Eugen Voicu, cu care Borcea s-a contrat în trecut, nu se mai află în acţionariatul lui Dinamo.
Pachetul majoritar de acţiuni al lui Dinamo e deţinut în prezent de cei de la Renovatio. Cristi Borcea, fost acţionar şi preşedinte executiv al “câinilor”, e de părere că actualii investitori pot face lucruri bune la Dinamo.
Cristi Borcea, despre actualii investitori ai lui Dinamo: “Foarte buni”
Borcea chiar a cerut 3-4 transferuri în această iarnă, fiind convins că Dinamo poate lua campionatul încă din acest sezon. Cel supranumit în trecut “Leonidas” a catalogat campionatul intern ca fiind unul “foarte slab”.
Borcea aşteaptă cu nerăbdare construcţia noului stadion Dinamo, fiind convins că va fi o emulaţie în momentul în care acesta va fi ridicat.
“Hai să vedem cum va fi stadionul, 100% va fi o emulaţie în jurul echipei. Totul se învârte în jurul caşcavalului, nu? Eu zic că Dinamo uşor-uşor (n.r: va creşte), şi acum are investitori foarte buni, cei de la Renovatio. Şi anul ăsta, cu 3-4 jucători se poate bate la campionat”, a declarat Cristi Borcea în exclusivitate pentru AntenaSport.
