Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Argentinienii au schimbat regulamentul înainte de final! Angel Di Maria a devenit campion cu Rosario Central - Antena Sport

Home | Fotbal | Argentinienii au schimbat regulamentul înainte de final! Angel Di Maria a devenit campion cu Rosario Central

Argentinienii au schimbat regulamentul înainte de final! Angel Di Maria a devenit campion cu Rosario Central

Publicat: 21 noiembrie 2025, 8:45

Comentarii
Argentinienii au schimbat regulamentul înainte de final! Angel Di Maria a devenit campion cu Rosario Central

Rosario Central

Rosario Central a fost declarată campioană a Argentinei, după ce Asociaţia Argentiniană de Fotbal a anunţat, joi, schimbarea regulilor prin care se decidea atribuirea titlului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rosario Central a câştigat primul titlu de campioană a Argentinei din 1987 şi a reuşit acest lucru în circumstanţe destul de neobişnuite, deoarece Asociaţia Argentiniană de Fotbal (AFA) a schimbat regulile, creând un nou titlu de campion bazat pe rezultatele combinate realizate de cluburi în turneele Apertura şi Clausura.

Au schimbat regulamentul şi Angel Di Maria a câştigat titlul în Argentina

Prin combinarea acestor rezultate, Rosario Central a acumulat un total de 66 de puncte, cu patru mai multe decât Boca Juniors, cel mai apropiat rival al său. Conform regulilor anterioare, clubul cu cele mai multe puncte combinate nu câştiga titlul, dar avea garantat un loc în Copa Libertadores, echivalentul sud-american al Ligii Campionilor.

De asemenea, trebuie menţionat că restul regulamentului rămâne neschimbat: câştigătoarea turneului Apertura, Platense, se va confrunta cu câştigătoarea turneului Clausura, care încă nu a fost stabilit (play-off-urile vor începe sâmbătă), pentru Trofeul Campionilor la sfârşitul anului calendaristic.

Argentina devine astfel a patra ţară în care Angel Di Maria câştigă un titlul de campion, după Portugalia, Spania şi Franţa. Starul argentinian în vârstă de 37 de ani a revenit vara trecută la Rosario Central, club unde şi-a început cariera.

Reclamă
Reclamă

“Fanii lui Rosario trebuie să fie foarte fericiţi”, a spus Di Maria.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat
Observator
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat
Dosarul Călin Georgescu – Horațiu Potra a blocat IT-ul Curții de Apel. Sunt sute de ”giga” de probe ale ”loviturii de stat”
Fanatik.ro
Dosarul Călin Georgescu – Horațiu Potra a blocat IT-ul Curții de Apel. Sunt sute de ”giga” de probe ale ”loviturii de stat”
8:44
Cum îi aduce FRF 700.000 de euro în conturi lui Gigi Becali: “Trebuie să încasăm aceşti bani”
8:24
Revenire importantă în tabăra FCSB-ului. E deja la antrenamente, Meme confirmă!
8:00
A dormit trei luni pe stradă, fără bani și loc de muncă, dar acum merge la Mondial! A „explodat” abia la 33 de ani
23:28 20 nov.
“Poate sunt eu nebun” Adrian Mutu a dat verdictul înainte de Turcia – România: “Nu îmi e frică”
22:50 20 nov.
Capăt de drum pentru fotbalistul antrenat de Mircea Lucescu! S-a retras din fotbal la 40 de ani
22:46 20 nov.
Mihai Stoica l-a ironizat pe Victor Piţurcă după tragerea la sorţi: “Nişte observaţii extraordinare”
Vezi toate știrile
1 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 2 BREAKING NEWSTurcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului 3 Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026 4 OFICIAL | UEFA a anunţat când se joacă Turcia – România! Oră neobişnuită pentru “tricolori” 5 Veste mare pentru România! Unde se poate juca meciul cu Turcia, din barajul World Cup 2026 6 Dinamo poate face un transfer “exotic” în iarnă. Ar fi o premieră în istoria fotbalului românesc
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor