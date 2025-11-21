Argentinienii au schimbat regulamentul înainte de final! Angel Di Maria a devenit campion cu Rosario Central - Antena Sport

Rosario Central a fost declarată campioană a Argentinei, după ce Asociaţia Argentiniană de Fotbal a anunţat, joi, schimbarea regulilor prin care se decidea atribuirea titlului.

Rosario Central a câştigat primul titlu de campioană a Argentinei din 1987 şi a reuşit acest lucru în circumstanţe destul de neobişnuite, deoarece Asociaţia Argentiniană de Fotbal (AFA) a schimbat regulile, creând un nou titlu de campion bazat pe rezultatele combinate realizate de cluburi în turneele Apertura şi Clausura.

Au schimbat regulamentul şi Angel Di Maria a câştigat titlul în Argentina

Prin combinarea acestor rezultate, Rosario Central a acumulat un total de 66 de puncte, cu patru mai multe decât Boca Juniors, cel mai apropiat rival al său. Conform regulilor anterioare, clubul cu cele mai multe puncte combinate nu câştiga titlul, dar avea garantat un loc în Copa Libertadores, echivalentul sud-american al Ligii Campionilor.

De asemenea, trebuie menţionat că restul regulamentului rămâne neschimbat: câştigătoarea turneului Apertura, Platense, se va confrunta cu câştigătoarea turneului Clausura, care încă nu a fost stabilit (play-off-urile vor începe sâmbătă), pentru Trofeul Campionilor la sfârşitul anului calendaristic.

Argentina devine astfel a patra ţară în care Angel Di Maria câştigă un titlul de campion, după Portugalia, Spania şi Franţa. Starul argentinian în vârstă de 37 de ani a revenit vara trecută la Rosario Central, club unde şi-a început cariera.