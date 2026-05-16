Hansi Flick l-a descris pe Robert Lewandowski în două cuvinte, după anunțul plecării de la Barcelona

Hansi Flick (61 de ani) l-a descris pe Robert Lewandowski (37 de ani) în doar două cuvinte, după anunțul plecării de la Barcelona. Antrenorul l-a numit pe atacantul polonez ca fiind un „jucător mare”.

Hansi Flick a mai recunoscut că celor de la Barcelona le va fi dificil să-i găsească un înlocuitor pe măsură lui Robert Lewandowski. Atacantul a îmbrăcat tricoul catalanilor timp de patru sezoane.

Hansi Flick a dezvăluit că a discutat cu Robert Lewandowski, acesta luându-și deja rămas bun de la echipă. Antrenorul Barcelonei a anunțat că formația de pe Camp Nou va fi nevoită să transfere un atacant de clasă, în perioada de mercato de vară.

„Pierdem un jucător mare. Nu va fi ușor să găsim un înlocuitor pe măsura lui. Așa e viața. Nu știu ce se va întâmpla în sezonul viitor, urmărim piața transferurilor.

Am vorbit cu Robert, și-a luat rămas bun. A fost o perioadă frumoasă. Am lucrat cu Robert la ultimele două echipe. Am câștigat împreună 9 titluri. Îl admir, are grijă de el pentru a fi la 100%. Este un model de urmat”, a declarat Hansi Flick, despre Robert Lewandowski, la conferința de presă premergătoare partidei Barcelona – Betis, din penultima etapă din La Liga.