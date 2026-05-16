Hansi Flick l-a descris pe Robert Lewandowski în două cuvinte, după anunțul plecării de la Barcelona

Hansi Flick (61 de ani) l-a descris pe Robert Lewandowski (37 de ani) în doar două cuvinte, după anunțul plecării de la Barcelona. Antrenorul l-a numit pe atacantul polonez ca fiind un „jucător mare”.
Hansi Flick a mai recunoscut că celor de la Barcelona le va fi dificil să-i găsească un înlocuitor pe măsură lui Robert Lewandowski. Atacantul a îmbrăcat tricoul catalanilor timp de patru sezoane.
Hansi Flick, laude pentru Robert Lewandowski după anunțul plecării de la Barcelona: „Jucător mare”
Hansi Flick a dezvăluit că a discutat cu Robert Lewandowski, acesta luându-și deja rămas bun de la echipă. Antrenorul Barcelonei a anunțat că formația de pe Camp Nou va fi nevoită să transfere un atacant de clasă, în perioada de mercato de vară.
„Pierdem un jucător mare. Nu va fi ușor să găsim un înlocuitor pe măsura lui. Așa e viața. Nu știu ce se va întâmpla în sezonul viitor, urmărim piața transferurilor.
Am vorbit cu Robert, și-a luat rămas bun. A fost o perioadă frumoasă. Am lucrat cu Robert la ultimele două echipe. Am câștigat împreună 9 titluri. Îl admir, are grijă de el pentru a fi la 100%. Este un model de urmat”, a declarat Hansi Flick, despre Robert Lewandowski, la conferința de presă premergătoare partidei Barcelona – Betis, din penultima etapă din La Liga.
Sosit în iulie 2002 la Barca, de la Bayern Munchen pentru 50 milioane euro, bonusuri incluse, Lewandowski a disputat 191 meciuri în toate competiţiile pentru catalani şi a marcat 119 goluri. În acest sezon, el a bifat 44 de meciuri şi 18 goluri (29 jocuri şi 13 goluri în La Liga).
Robert Lewandowski va pleca de la Barcelona
Robert Lewandowski a confirmat sâmbătă, într-un mesaj postat pe profilul său personal de Instagram, că se va despărţi de clubul catalan la sfârşitul sezonului curent.
Internaţionalul polonez, care împlineşte 38 de ani în august şi al cărui contract expiră în această vară, a jucat 4 sezoane pentru Blaugrana, contribuind cu golurile sale la trei titluri în La Liga, un trofeul în Cupa Regelui Spaniei şi 3 Supercupe ale Spaniei.
„După patru ani plini de provocări şi muncă asiduă, e timpul să merg mai departe. Plec cu sentimentul că misiunea este îndeplinită. Nu voi uita niciodată dragostea pe care am primit-o de la fani încă din primele mele zile. Catalonia este locul meu pe Pământ. Mulţumesc tuturor celor pe care i-am întâlnit de-a lungul acestor patru ani frumoşi. Patru sezoane, trei campionate… Barca este din nou acolo unde îi este locul”, a postat sâmbătă pe Instagram Lewandowski, care a marcat 119 goluri pentru Barcelona în toate competiţiile.
- OFICIAL | Robert Lewandowski pleacă de la Barcelona! Mesajul marelui atacant polonez
- Jose Mourinho, acord total pentru preluarea lui Real Madrid! Anunţul presei spaniole
- Decizia lui Florentino Perez după ce Kylian Mbappe l-a atacat pe Alvaro Arbeloa!
- Kylian Mbappe şi-a decis viitorul, după ce fanii lui Real Madrid l-au huiduit şi fluierat pe Santiago Bernabeu!
- Asta nu a pățit în 23 de ani la Real Madrid! Fanii i-au făcut scandal lui Florentino Perez: „Pleacă acum!”