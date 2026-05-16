Home | Fotbal | La Liga | Hansi Flick l-a descris pe Robert Lewandowski în două cuvinte, după anunțul plecării de la Barcelona

Hansi Flick l-a descris pe Robert Lewandowski în două cuvinte, după anunțul plecării de la Barcelona

Viviana Moraru Publicat: 16 mai 2026, 16:19

Comentarii
Hansi Flick l-a descris pe Robert Lewandowski în două cuvinte, după anunțul plecării de la Barcelona

Hansi Flick și Robert Lewandowski, la Barcelona/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Hansi Flick (61 de ani) l-a descris pe Robert Lewandowski (37 de ani) în doar două cuvinte, după anunțul plecării de la Barcelona. Antrenorul l-a numit pe atacantul polonez ca fiind un „jucător mare”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Hansi Flick a mai recunoscut că celor de la Barcelona le va fi dificil să-i găsească un înlocuitor pe măsură lui Robert Lewandowski. Atacantul a îmbrăcat tricoul catalanilor timp de patru sezoane.

Hansi Flick, laude pentru Robert Lewandowski după anunțul plecării de la Barcelona: „Jucător mare”

Hansi Flick a dezvăluit că a discutat cu Robert Lewandowski, acesta luându-și deja rămas bun de la echipă. Antrenorul Barcelonei a anunțat că formația de pe Camp Nou va fi nevoită să transfere un atacant de clasă, în perioada de mercato de vară.

„Pierdem un jucător mare. Nu va fi ușor să găsim un înlocuitor pe măsura lui. Așa e viața. Nu știu ce se va întâmpla în sezonul viitor, urmărim piața transferurilor.

Am vorbit cu Robert, și-a luat rămas bun. A fost o perioadă frumoasă. Am lucrat cu Robert la ultimele două echipe. Am câștigat împreună 9 titluri. Îl admir, are grijă de el pentru a fi la 100%. Este un model de urmat”, a declarat Hansi Flick, despre Robert Lewandowski, la conferința de presă premergătoare partidei Barcelona – Betis, din penultima etapă din La Liga.

Reclamă
Reclamă

Sosit în iulie 2002 la Barca, de la Bayern Munchen pentru 50 milioane euro, bonusuri incluse, Lewandowski a disputat 191 meciuri în toate competiţiile pentru catalani şi a marcat 119 goluri. În acest sezon, el a bifat 44 de meciuri şi 18 goluri (29 jocuri şi 13 goluri în La Liga).

Robert Lewandowski va pleca de la Barcelona

Robert Lewandowski a confirmat sâmbătă, într-un mesaj postat pe profilul său personal de Instagram, că se va despărţi de clubul catalan la sfârşitul sezonului curent.

Internaţionalul polonez, care împlineşte 38 de ani în august şi al cărui contract expiră în această vară, a jucat 4 sezoane pentru Blaugrana, contribuind cu golurile sale la trei titluri în La Liga, un trofeul în Cupa Regelui Spaniei şi 3 Supercupe ale Spaniei.

Casele modulare, tot mai căutate în România. Cât ajunge o locuință de acest tipCasele modulare, tot mai căutate în România. Cât ajunge o locuință de acest tip
Reclamă

„După patru ani plini de provocări şi muncă asiduă, e timpul să merg mai departe. Plec cu sentimentul că misiunea este îndeplinită. Nu voi uita niciodată dragostea pe care am primit-o de la fani încă din primele mele zile. Catalonia este locul meu pe Pământ. Mulţumesc tuturor celor pe care i-am întâlnit de-a lungul acestor patru ani frumoşi. Patru sezoane, trei campionate… Barca este din nou acolo unde îi este locul”, a postat sâmbătă pe Instagram Lewandowski, care a marcat 119 goluri pentru Barcelona în toate competiţiile.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine era Cosmin, poliţistul mort în carambolul de pe DN6. Prietenul său pompier şi o tânără, grav răniţi
Observator
Cine era Cosmin, poliţistul mort în carambolul de pe DN6. Prietenul său pompier şi o tânără, grav răniţi
După 16 ani petrecuți în România, celebrul italian a luat marea decizie. Părăsește definitiv țara
Fanatik.ro
După 16 ani petrecuți în România, celebrul italian a luat marea decizie. Părăsește definitiv țara
16:57

„Sper să fie campioană”. Ciprian Marica și-a ales favorita înaintea „finalei” Univ. Craiova – U Cluj
16:57

FIFA a exclus un arbitru de la Cupa Mondială 2026, după ce a fost acuzat de agresiune sexuală: “E nedrept”
16:34

Celtic este campioană în Scoţia, după un meci dramatic! A cucerit titlul după ce a întors în ultimele minute “finala” cu Hearts
16:17

Heung-Min Son, la a patra Cupă Mondială! Coreea de Sud a anunţat lotul pentru turneul final
16:10

Ioan Ovidiu Sabău, convins că U Cluj poate câștiga „finala” de titlu cu Univ. Craiova. Știe ce va face diferența
15:53

Colegul lui Siyabonga Ngezana, nerăbdător să joace meciul de deschidere de la Mondial: “E uimitor”
Vezi toate știrile
1 Kylian Mbappe şi-a decis viitorul, după ce fanii lui Real Madrid l-au huiduit şi fluierat pe Santiago Bernabeu! 2 Thomas Neubert ştie noul antrenor de la FCSB: “Pe 21 mai vine” 3 VIDEOA prins lotul pentru Cupa Mondială la 39 de ani și nu și-a mai putut stăpâni lacrimile 4 Conducerea U Cluj a reacționat după controlul antidoping cerut de Universitatea Craiova 5 Lovitură teribilă pentru Dan Şucu! Îl pierde gratis pe jucătorul pe care s-au plătit 10 milioane de euro! 6 Cine ar fi crezut: Marius Şumudică a semnat cu FCSB! Gigi Becali a dezvăluit de ce mutarea a picat, în final
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român