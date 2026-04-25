Bayern Munchen, revenirea sezonului în Bundesliga! Campioana era condusă cu 3-0, dar a urmat ceva ireal

Bayern Munchen s-a deplasat etapa această din postura de campioană a Germaniei pe terenul celor de la Mainz, însă gruparea antrenată de Vincent Kompany a rămas concentrată, în ciuda faptului că meciul era unul fără miză.

Deși la un moment dat echipa părea în vacanță, bavarezii au reușit o „remontada” uluitoare în deplasare, asta după ce fosta adversară a Universității Craiova a condus cu 3-0.

Mainz – Bayern Munchen 3-4

Bayern Munchen continuă să facă spectacol în Bundesliga, asta deși a cucerit matematic titlul încă de etapa trecută. În runda cu numărul 31, campioana Germaniei a făcut un meci memorabil la Mainz.

Gazdele au făcut o primă repriză de vis și conduceau încă de la pauză cu scorul de 3-0 (Kohr 15′, Nebel 29′, Becker 45+2′), dar în repriza a doua s-a întâmplat ceva inexplicabil.

Nicolas Jackson a redus din diferență în minutul 53, iar Olise (min. 73) și Musiala (min. 80) au contribuit la egalarea pe tabelă. Mai mult decât atât, oaspeții au dat lovitura de grație prin Harry Kane (min 83).