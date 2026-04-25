Daniel Işvanca Publicat: 25 aprilie 2026, 18:30

Bayern Munchen, revenirea sezonului în Bundesliga! Campioana era condusă cu 3-0, dar a urmat ceva ireal

Harry Kane / Profimedia

Bayern Munchen s-a deplasat etapa această din postura de campioană a Germaniei pe terenul celor de la Mainz, însă gruparea antrenată de Vincent Kompany a rămas concentrată, în ciuda faptului că meciul era unul fără miză.

Deși la un moment dat echipa părea în vacanță, bavarezii au reușit o „remontada” uluitoare în deplasare, asta după ce fosta adversară a Universității Craiova a condus cu 3-0.

Mainz – Bayern Munchen 3-4

Bayern Munchen continuă să facă spectacol în Bundesliga, asta deși a cucerit matematic titlul încă de etapa trecută. În runda cu numărul 31, campioana Germaniei a făcut un meci memorabil la Mainz.

Gazdele au făcut o primă repriză de vis și conduceau încă de la pauză cu scorul de 3-0 (Kohr 15′, Nebel 29′, Becker 45+2′), dar în repriza a doua s-a întâmplat ceva inexplicabil.

Nicolas Jackson a redus din diferență în minutul 53, iar Olise (min. 73) și Musiala (min. 80) au contribuit la egalarea pe tabelă. Mai mult decât atât, oaspeții au dat lovitura de grație prin Harry Kane (min 83).

Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Singura comună din țară care-și cultivă cartofii pentru prânzul elevilor. Costurile se ridică la 5.000 €
Gestul făcut de Sabin Ilie către antrenor după un gol, care l-a urmărit în toata cariera pe Marian Aliuță: “Mi-a zis Adrian, frate-său, sa nu le zic alor că-l cunosc, că mă dau afară”
Șoc la WTA Madrid! Iga Swiatek, eliminată în turul al treilea. Poloneza a părăsit terenul în lacrimi
Mirel Rădoi, semnal de alarmă după debutul de coșmar la Gaziantep: „Trebuie să ne corectăm greșelile cât mai repede”
VIDEONebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devreme
VIDEOPep Guardiola, moment uluitor cu un suporter Arsenal: „Te urăsc, mi-ai distrus viața”
Cristi Chivu, pus pe glume înaintea duelului cu Torino: „Dacă voi mai fi la Inter anul viitor, vă spun”
Răsturnare de situaţie! Fanii din Toronto, acces gratuit la festivalul suporterilor de la Cupa Mondială 2026
1 Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte” 2 Adrian Ilie s-a decis! Anunțul făcut de “Cobra” despre venirea mult dorită de Gigi Becali la FCSB 3 “Va fi cel mai mare jucător al României!” Mircea Lucescu i-a simţit valorea, despre cine este vorba 4 FIFA a decis! Ce se întâmplă cu înlocuirea Iranului cu Italia la Campionatul Mondial din vară 5 Salariu de 30.000 de euro pentru Daniel Pancu. Antrenorul e gata să semneze: “E un fenomen” 6 Andrei Nicolescu a făcut anunțul cu privire la viitorul lui Zeljko Kopic la Dinamo: „Vom accepta să plece”
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor