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Fotbalistul dorit de Liverpool, Manchester City şi Bayern Munchen şi-a decis viitorul club

Mihai Alecu Publicat: 10 iunie 2026, 18:18

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Fotbalistul dorit de Liverpool, Manchester City şi Bayern Munchen şi-a decis viitorul club

Kennet Eichhorn a prins transferul la Leverkusen. Foto: Gettyimages

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Transferul unuia dintre cei mai promițători tineri fotbaliști din Germania este foarte aproape de a fi finalizat, după ce Kennet Eichhorn și-ar fi ales viitoarea destinație. Mijlocașul de 16 ani de la Hertha Berlin este dorit de mai multe cluburi importante, însă Bayer Leverkusen pare să fi câștigat cursa pentru semnătura sa.

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Potrivit informațiilor apărute în presa germană, Eichhorn a decis să rămână în Bundesliga, în ciuda interesului puternic venit din partea unor formații precum Liverpool, RB Leipzig și Manchester City. Decizia sa pune capăt unei perioade intense de speculații privind viitorul său.

Kennet Eichhorn, transfer în Bundesliga după ce a impresionat la Hertha Berlin

Bayer Leverkusen a avut un avantaj important în negocieri, iar noul proiect sportiv al clubului a fost unul dintre factorii care l-au convins pe tânărul fotbalist să accepte mutarea. Discuțiile cu noul antrenor al echipei au contribuit, de asemenea, la luarea deciziei finale.

Liverpool a încercat să îl atragă pe Eichhorn printr-o ofertă considerată extrem de atractivă atât din punct de vedere financiar, cât și al prestigiului clubului. Cu toate acestea, jucătorul a preferat să își continue dezvoltarea în Germania.

În ultimele săptămâni, Bayern Munchen și Borussia Dortmund s-au retras din cursă, principalele motive fiind costurile ridicate ale întregii operațiuni și pretențiile financiare ale anturajului fotbalistului. Astfel, duelul final s-a dat între Bayer Leverkusen și RB Leipzig.

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Eichhorn este considerat unul dintre cei mai mari talente ale fotbalului german. La doar 16 ani, el a reușit deja să stabilească mai multe recorduri la Hertha Berlin și să devină o prezență constantă în prima echipă a clubului.

Transferul este evaluat la aproximativ 8-9 milioane de euro, iar mijlocașul defensiv ar urma să semneze un contract pe termen lung cu Bayer Leverkusen. Mutarea reprezintă o investiție importantă în viitor pentru gruparea din Bundesliga.

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