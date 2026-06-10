Fotbalistul dorit de Liverpool, Manchester City şi Bayern Munchen şi-a decis viitorul club

Transferul unuia dintre cei mai promițători tineri fotbaliști din Germania este foarte aproape de a fi finalizat, după ce Kennet Eichhorn și-ar fi ales viitoarea destinație. Mijlocașul de 16 ani de la Hertha Berlin este dorit de mai multe cluburi importante, însă Bayer Leverkusen pare să fi câștigat cursa pentru semnătura sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit informațiilor apărute în presa germană, Eichhorn a decis să rămână în Bundesliga, în ciuda interesului puternic venit din partea unor formații precum Liverpool, RB Leipzig și Manchester City. Decizia sa pune capăt unei perioade intense de speculații privind viitorul său.

Kennet Eichhorn, transfer în Bundesliga după ce a impresionat la Hertha Berlin

Bayer Leverkusen a avut un avantaj important în negocieri, iar noul proiect sportiv al clubului a fost unul dintre factorii care l-au convins pe tânărul fotbalist să accepte mutarea. Discuțiile cu noul antrenor al echipei au contribuit, de asemenea, la luarea deciziei finale.

Liverpool a încercat să îl atragă pe Eichhorn printr-o ofertă considerată extrem de atractivă atât din punct de vedere financiar, cât și al prestigiului clubului. Cu toate acestea, jucătorul a preferat să își continue dezvoltarea în Germania.

În ultimele săptămâni, Bayern Munchen și Borussia Dortmund s-au retras din cursă, principalele motive fiind costurile ridicate ale întregii operațiuni și pretențiile financiare ale anturajului fotbalistului. Astfel, duelul final s-a dat între Bayer Leverkusen și RB Leipzig.