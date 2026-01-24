Bayern Munchen - Augsburg 1-2. Rezultat-şoc pe Allianz Arena! Prima înfrângere a liderului din Bundesliga în acest sezon - Antena Sport

Bayern Munchen a fost învinsă de Augbsurg, scor 1-2, în etapa cu numărul 19 din Bundesliga. Echipa lui Vincent Kompany a cedat incredibil, pe final, după ce a condus cu 1-0 încă din minutul 23.
Aceasta este prima înfrângere suferită de Bayern Munchen în acest sezon din Bundesliga. În primele 18 etape, Bayern a câştigat 16 meciuri şi a remizat de alte două ori.
Bayern Munchen – Augsburg 1-2
Bayern a deschis scorul în minutul 23 prin Hiroki Ito, cel care a înscris cu o lovitură de cap din doar 5 metri, la capătul unei faze în care apărarea lui Augsburg avea aproape jumătate de echipă în careul mic.
În minutul 75, oaspeţii au restabilit egalitatea, după o gafă a portarului de 22 de ani al celor de la Bayern, Urbig. Acesta a ieşit pe sub centrarea lui Komur, iar Arthur Chaves a înscris cu o lovitură de cap. Şase minute mai târziu, Augsburg a dat lovitura prin Massengo, cel care a înscris din pasa lui Giannoulis.
Prelungită cu patru minute, partida s-a încheiat cu Bayern Munchen în atac. Atunci când ceasul arăta 4 minute şi 40 de secunde peste timpul regulamentar, şutul lui Olise din afara careului, la colţul lung, s-a dus direct în bară, iar Augbsurg a obţinut trei puncte uriaşe, în timp ce echipa lui Vincent Kompany a suferit prima înfrângere pe teren propriu.
⏸️ | 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗔𝗧 𝗧𝗛𝗘 𝗔𝗟𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭 𝗔𝗥𝗘𝗡𝗔
Our unbeaten run comes to an end 😔 pic.twitter.com/Y3RV0seVmZ
— FC Bayern (@FCBayernEN) January 24, 2026
În urma acestui rezultat, Bayern Munchen rămâne lider în Bundesliga, cu 50 de puncte, fiind urmată de Borussia Dortmund, echipa de pe locul 2, care are şansa de a venit la 8 puncte în spatele bavarezilor, dacă va câştiga partida de sâmbătă seară de pe terenul lui Union Berlin. De partea cealaltă, Augbsurg a ajuns pe locul 13, cu 19 puncte, cele trei puncte obţinute pe Allianz Arena fiind uriaşe în ceea ce priveşte lupta pentru evitarea retrogradării din Bundesliga.
- Fanii au oprit meciul dintre Koln şi Bayern Munchen! Imagini incredibile din Bundesliga
- Un meci din Bundesliga, amânat în ultimul moment: “Riscuri la nivelul acoperişului stadionului”
- Fantastic! Bayern Munchen a spulberat-o pe Wolfsburg în Bundesliga! Rezultat incredibil înregistrat
- “Real Madrid e clubul visurilor mele”. “Perla” lui Bayern Munchen, declarație extrem de controversată
- Bayern Munchen i-a dat răspunsul lui Victor Osimhen! Ce decizie a luat conducerea bavarezilor