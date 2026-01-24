Bayern Munchen - Augsburg 1-2. Rezultat-şoc pe Allianz Arena! Prima înfrângere a liderului din Bundesliga în acest sezon - Antena Sport

Bayern Munchen a fost învinsă de Augbsurg, scor 1-2, în etapa cu numărul 19 din Bundesliga. Echipa lui Vincent Kompany a cedat incredibil, pe final, după ce a condus cu 1-0 încă din minutul 23.

Aceasta este prima înfrângere suferită de Bayern Munchen în acest sezon din Bundesliga. În primele 18 etape, Bayern a câştigat 16 meciuri şi a remizat de alte două ori.

Bayern Munchen – Augsburg 1-2

Bayern a deschis scorul în minutul 23 prin Hiroki Ito, cel care a înscris cu o lovitură de cap din doar 5 metri, la capătul unei faze în care apărarea lui Augsburg avea aproape jumătate de echipă în careul mic.

În minutul 75, oaspeţii au restabilit egalitatea, după o gafă a portarului de 22 de ani al celor de la Bayern, Urbig. Acesta a ieşit pe sub centrarea lui Komur, iar Arthur Chaves a înscris cu o lovitură de cap. Şase minute mai târziu, Augsburg a dat lovitura prin Massengo, cel care a înscris din pasa lui Giannoulis.

Prelungită cu patru minute, partida s-a încheiat cu Bayern Munchen în atac. Atunci când ceasul arăta 4 minute şi 40 de secunde peste timpul regulamentar, şutul lui Olise din afara careului, la colţul lung, s-a dus direct în bară, iar Augbsurg a obţinut trei puncte uriaşe, în timp ce echipa lui Vincent Kompany a suferit prima înfrângere pe teren propriu.