Leverkusen – Bayern 1-1. Egal pentru campioana Germaniei, într-un meci cu 3 goluri anulate și doi jucători eliminați

Bayern Munchen a făcut un pas greșit în campionatul Germaniei, în deplasarea jucată pe terenul celor de la Bayer Leverkusen. Gruparea antrenată de Vincent Kompany a scos doar un rezultat de egalitate, dar a terminat partida în dublă inferioritate numerică.
În cadrul aceleiași runde, Borussia Dortmund s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Augsburg și s-a apropiat la 9 puncte de campioana din Bundesliga.
Bayern, remiză cu doi jucători eliminați la Leverkusen
Bayern Munchen a jucat sâmbătă pe terenul celor de la Bayer Leverkusen, în cadrul etapei cu numărul 26 din Bundesliga, iar echipa antrenată de Vincent Kompany a avut mari bătăi de cap.
Gazdele au preluat conducerea în minutul 6 după reușita lui Aleix Garcia, în timp ce bavarezii au avut un gol anulat pentru henț în minutul 26. Până la pauză, oaspeții au rămas și în 10 oameni, după eliminarea lui Nicolas Jackson.
Harry Kane a găsit drumul spre gol în minutul, dar, la fel ca în cazul golului înscris de Tah, reușita nu a fost validată, din cauza unui henț. Peste opt minute, Luis Diaz a fost servit excelent de Olise, iar scorul a devenit 1-1.
Din păcate, finalul de meci a fost unul și mai dificil pentru campioana en-titre, după ce Luis Diaz a văzut al doilea cartonaș galben în interval de 10 minute și a fost eliminat. În prelungiri și gazdele au avut un gol anulat pentru ofsaid.
Chiar și așa, Bayern Munchen păstrează un avans de 9 puncte față de rivala Borussia Dortmund, care a obținut o victorie în duelul contra celor de la Augsburg.
