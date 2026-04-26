Primul jucător care pleacă de la Bayern la finalul sezonului: „Decizia e finală”

Sebastian Ujica Publicat: 26 aprilie 2026, 21:15

Nicolas Jackson este împrumutat de Chelsea la Bayern în acest sezon / Getty Images

Bayern Munchen a luat decizia de a nu activa clauza pentru transferul definitiv al atacantului Nicolas Jackson. Adus sub formă de împrumutat vara trecută de la Chelsea, Jackson nu a reușit să convingă.

Bayern a plătit 16,5 milioane de euro pentru împrumutul jucătorului, iar clauza pentru transferul definitiv este de 65 de milioane de euro.

Clauza ciudată din dealul dintre Bayern și Chelsea

Inițial, când a fost anunțat acordul, a părut că mutarea se face cu obligație pentru Bayern să-l cumpere definitiv pe Jackson. Însă lucrurile nu erau așa: Bayern devenea obligată să-l transfere pe Nicolas Jackson dacă acesta juca minim 45 de minute în 40 sau mai multe meciuri.

Însă Jackson a evoluat în doar 29 de partide pentru Bayern din acest sezon, și în doar 13 dintre ele a depășit pragul de 45 de minute. Astfel că decizia cu privire la clauză este în mâinile lui Bayern.

Iar Bayern a luat decizia finală: „Nu vom activa clauza pentru Nicolas Jackson” a spus Mex Eberl pentru Sky Sports. Totuși, acest lucru nu înseamnă că jucătorul cu 6 goluri în acest sezon nu poate să ajungă totuși la Bayern în viitorul sezon, dacă gruparea germană o va convinge pe Chelsea să renunțe la jucător pentru o sumă mai mică.

Bayern joacă marți în turul semifinalelor UEFA Champions League pe terenul celor de la PSG.

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

