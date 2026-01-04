"Real Madrid e clubul visurilor mele". "Perla" lui Bayern Munchen, declarație extrem de controversată - Antena Sport

Bayern Munchen se află în pauza de iarnă în această perioadă, iar jucătorii profită de aceste momente pentru a participa la diverse activități. Recent, Lennart Karl, puștiul de 17 ani al bavarezilor, a fost prezent la un eveniment alături de un fan club al echipei sale, unde a făcut o declarație care poate înfuria enorm suporterii înfocați ai grupării pentru care evoluează.

Karl, care deja a început să doboare recorduri și să fie un jucător sclipitor pentru Bayern, a fost întrebat de cineva dacă are un alt club al visurilor sale în afară de cel la care se află acum. “Perla” bavarezilor a oftat inițial, după care a răspuns și a numit-o pe Real Madrid.

Lennart Karl, declarație care poate “dinamita” relația cu galeria

“Asta rămâne între noi. FC Bayern este un club foarte mare. Este un vis să joc aici, dar la un moment dat, cu siguranță vreau să merg la Real Madrid.

Acesta e clubul visurilor mele. Bayern este ceva foarte special și mă distrez foarte mult la acest club“, a spus Lennart Karl, potrivit sport.sky.de.

🚨 Bayern gem Lennart Karl: “Bayern is a very very big club. It’s a dream to play there. But at some point I definitely want to go to Real Madrid”.

“That’s my dream club. Of course, Bayern is something very special and it’s a lot of fun at the club”, told @SkySportDE. pic.twitter.com/7Z4Y8OUZAw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2026