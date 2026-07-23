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Cel mai nou transfer al lui Inter Miami, sub investigație. Probleme după ce fostul jucător de la Real și United a ajuns în SUA

Andrei Nicolae Publicat: 23 iulie 2026, 9:06

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Cel mai nou transfer al lui Inter Miami, sub investigație. Probleme după ce fostul jucător de la Real și United a ajuns în SUA

Casemiro, prezentat la Inter Miami / X @InterMiamiCF

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Mijlocaşul defensiv brazilian Casemiro, fostul jucător al celor de la Real Madrid şi Manchester United, a semnat cu Inter Miami, echipa starului argentinian Lionel Messi, a anunţat miercuri clubul din Florida, sub rezerva aprobării de către Liga profesionistă nord-americană (MLS), informează AFP.

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Internaţionalul brazilian în vârstă de 34 de ani, titular în selecţionata ţării sale la Cupa Mondială care s-a încheiat recent, a parafat un acord care până la finalul anului 2027 şi care poate fi prelungit până în iunie 2029. El soseşte la Miami din postura de jucător liber, după patru ani petrecuţi la Manchester United.

Transfer cu probleme la Inter Miami. De ce mutarea lui Casemiro a intrat sub suspiciunile MLS

În afara lui Messi, Casemiro va fi coleg la noua sa echipă cu argentinianul Rodrigo De Paul şi uruguayanul Luis Suarez, Inter Miami fiind campioana en-titre din MLS. Prin recrutarea cvintuplului câştigător al Ligii Campionilor, clubul lui David Beckham îşi continuă dezvoltarea, la câteva luni după mutarea pe un nou stadion.

Cu toate acestea, la câteva momente după anunţul sosirii sale, MLS a indicat că va „examina suspiciunile de încălcare a regulilor de către Inter Miami”. Confuzia provine din faptul că Los Angeles Galaxy a avut prioritate în negocierile cu Casemiro, în cadrul unui sistem unic în acest campionat.

Concret, americanii funcționează în baza unui principiu numit „drepturi de descoperire”, adică dacă o echipă pune prima ochii pe un jucător și își anunță interesul, are prioritate la transfer. LA Galaxy a fost în această situație clubul în cauză, dar Inter Miami a preluat drepturile de descoperire după ce s-a înțeles cu formația din California.

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Întrucât brazilianul a ales Miami, Inter a ajuns la un acord cu clubul californian pentru a-i plăti o compensaţie, a explicat MLS, dar termenii acestei înţelegeri sunt investigaţi pentru posibile manipulări.

Sursa: Agerpres.ro

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