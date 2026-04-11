Ancelotti i-a dat un ultimatum lui Neymar: „Asta trebuie să facă” Cum poate ajunge la Mondial

Selecționerul Braziliei, Carlo Ancelotti, a vorbit într-un interviu pentru L’Equipe de cel mai fierbinte subiect din Brazilia în această perioadă: prezența lui Neymar la Campionatul Mondial. El este cel mai bun marcator dn istoria naționalei Braziliei, cu 79 de goluri în 128 de apariții.

Ultimatumul dat de Ancelotti pentru Neymar

Ancelotti nu l-a chemat pe Neymar în lotul Braziliei la ultimele meciuri de pregătire. El i-a ales pe Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha, Rayan, Vinicius Junior și Joao Pedro.

„Este evaluat în acest moment de Confederația Braziliană de Fotbal, de mine, și mai are la dispoziție două luni pentru a demonstra că are calitățile necesare pentru a juca la următorul Campionat Mondial.

Voi convoca jucătorii care sunt pregătiți din punct de vedere fizic. După accidentarea la genunchi din decembrie, Neymar a revenit bine, marchează goluri. Trebuie să continue în această direcție și să își îmbunătățească forma fizică. Este pe drumul cel bun” a spus Carlo Ancelotti pentru L’Euipe.