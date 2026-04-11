Sebastian Ujica Publicat: 11 aprilie 2026, 17:14

Ancelotti i-a dat un ultimatum lui Neymar: Asta trebuie să facă” Cum poate ajunge la Mondial

Neymar în timpul unui meci pentru Brazilia / Profimedia Images

Selecționerul Braziliei, Carlo Ancelotti, a vorbit într-un interviu pentru L’Equipe de cel mai fierbinte subiect din Brazilia în această perioadă: prezența lui Neymar la Campionatul Mondial. El este cel mai bun marcator dn istoria naționalei Braziliei, cu 79 de goluri în 128 de apariții.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Ultimatumul dat de Ancelotti pentru Neymar

Ancelotti nu l-a chemat pe Neymar în lotul Braziliei la ultimele meciuri de pregătire. El i-a ales pe Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha, Rayan, Vinicius Junior și Joao Pedro.

„Este evaluat în acest moment de Confederația Braziliană de Fotbal, de mine, și mai are la dispoziție două luni pentru a demonstra că are calitățile necesare pentru a juca la următorul Campionat Mondial.

Voi convoca jucătorii care sunt pregătiți din punct de vedere fizic. După accidentarea la genunchi din decembrie, Neymar a revenit bine, marchează goluri. Trebuie să continue în această direcție și să își îmbunătățească forma fizică. Este pe drumul cel bun” a spus Carlo Ancelotti pentru L’Euipe.

Neymar și-a exprimat dezamăgirea pentru absența din lotul Braziliei la ultimele partide amicale: „Evident că sunt supărat și trist că nu am fost selecționat. Dar obiectivul rămâne același, zi de zi, antrenament după antrenament, meci după meci. Ne vom atinge scopul. Mai este încă o convocare finală și visul rămâne viu” spunea Neymar pentru ESPN Brazil.

