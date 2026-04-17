Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Anunț neașteptat în Spania. Ce decizie a luat Vinicius Jr cu noul contract la Real

Anunț neașteptat în Spania. Ce decizie a luat Vinicius Jr cu noul contract la Real

Sebastian Ujica Publicat: 17 aprilie 2026, 20:41

Anunț neașteptat în Spania. Ce decizie a luat Vinicius Jr cu noul contract la Real

Vinicius, în timpul unui meci / Profimedia

Situația lui Vinicius Jr la Real Madrid rămâne una incertă. Brazilianul mai are contract până în vara lui 2027, când ar putea să plece liber de contract din capitala Spaniei. Nu se va ajunge însă acolo: fie își prelungește contractul, fie pleacă în această vară.

Însă jucătorul a pus pe hold discuțiile până după Campionatul Mondial!

Viitorul lui Vinicius la Real e incert

Jurnalistul spaniol Jorge Picon scrie că Vinicius Jr a decis să se concentreze în totalitate pe finalul de sezon și pe turneul final cu Brazilia înainte să își determine viitorul. Asta în condițiile în care Real Madrid este într-un impas: pretențiile lui Vinicius Jr pentru un nou contract sunt considerate prea mari, iar Real nu este dispusă să îi ofere un salariu la nivelul celui oferit lui Kylian Mbappe. Mai multe, agentul lui Vinicius Jr a cerut madrilenilor și un bonus la semnătură.

Cum Real nu e dispusă să accepte cerințele lui Vinicius, brazilianul vrea ca discuțiile să continue după turneul din SUA, Canada și Mexic. Asta pentru că este conștient că o evoluție bună la turneul final poate să cântărească enorm în discuțiile dintre cele două părți.

Cert este că viitorul lui Vinicius Jr la Real Madrid este departe de a fi unul cert. Chiar dacă Real ar prefera ca Vinicius Jr să rămână la club, nu sunt dispuși să accepte în acest moment cerințele sale astfel că o despărțire nu e deloc exclusă.

