Selecţionerul naţionalei de fotbal a Germaniei, Julian Nagelsmann, a respins ideea ca Jamal Musiala să rateze voluntar Cupa Mondială 2026 şi spune că atacantul lui Bayern Munchen rămâne esenţial în planurile sale de joc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Musiala a suferit o fractură la picior şi a avut nevoie de timp pentru a se recupera complet, pe fondul unor complicaţii minore legate de vindecare.

Anunțul selecționerului Germaniei despre participarea lui Jamal Musiala la World Cup 2026

Fostul portar al Germaniei şi al echipei Bayern, Oliver Kahn, a apărut recent în titluri din presa sportivă cu ideea că jucătorul în vârstă de 23 de ani să rateze turneul din această vară. Dar Nagelsmann a negat această variantă.

”Dacă medicii spun că nu există niciun risc pentru cariera sa generală, atunci nu este absolut nimic împotriva participării lui la Cupa Mondială’‘, a declarat Nagelsmann în cadrul emisiunii de discuţii MagentaTV Bestbesetzung.

Musiala a ratat victoriile echipei naţionale în amicalele de la sfârşitul lunii martie, cu Elveţia (4-3) şi Ghana (2-1), din cauza simptomelor persistente. El spunea că vrea să joace la Cupa Mondială 2026.