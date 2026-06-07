A fost omul meciului în ultimul meci al Angliei înainte de Mondial, dar Tuchel îl trimite acasă: „E incredibil!”

Anglia a învins cu 1-0 pe Noua Zeelandă într-un meci amical, grație reușitei lui Harry Kane. Însă eroul partidei, desemnat cel mai bun jucător al meciului, a fost tânărul de 17 ani de la Liverpool, Rio Ngumoha. Ngumoha a intrat pe teren la pauză în locul lui Ollie Watkins și a provocat panică în flancul stâng al apărării Noii Zeelande.
World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.
Ngumoha, adus „la număr” de Tuchel
Rio Ngumoha a fost unul dintre cei patru jucători aleși de Thomas Tuchel să vină alături de naționala Angliei doar pentru pregătirea Mondialului, fără să se afle în lotul de 26 de jucători. Astfel, Tuchel a putut gestiona mai bine minutele jucătorilor săi.
Însă Ngumoha, cel care a evoluat în 29 de partide pentru Liverpool în precedentul sezon, a arătat în meciul cu Noua Zeelandă că poate Tuchel ar fi trebuit să-l ia de acum în lotul Angliei. La primul meci pentru naționala mare, Ngumoha a primit în vestiar premiul pentru cel mai bun jucător al partidei de la Jude Bellingham.
„Felicitări pentru un debut incredibil. Cred că ne-a făcut tuturor plăcere să-l urmărim și evident că vei avea un viitor luminos la club și alături de noi. Este o plăcere să-ți dau premiu și știu că vor mai veni multe altele” i-a spus Bellingham în vestiar.
„Vă mulțumesc tuturor. Sunt fericit. N-am cuvinte! Vreau doar să vă mulțumesc!” le-a spus Ngumoha colegilor. Și portarul Angliei, Jordan Pickford, l-a lăudat pe Ngumoha într-un interviu pentru AP după meci: „Are calitate, nimic nu pune pe picior greșit. A avut un sezon foarte bun la Liverpool, iar managerul i-a oferit debutul și a arătat cât de bun este. Toți jucătorii tineri au fost extraordinari la antrenamente” a spus Pickford.
În ciuda evoluțiilor fantastice, Ngumoha nu poate juca la Campionatul Mondial. Nici în cazul în care se accidentează vreun jucător al naționalei. El nu s-a aflat în lotul provizoriu de 55 de jucători, la fel ca Josh King de la Fulhamm sau Ethan Nwaneri de la Arsenal. În schimb, Alex Scott de la Bournemouth ar putea rămâne în lot, în cazul unei accidentări, deoarece s-a aflat pe lista de 55.
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