Anunţul selecţionerului Iranului despre participarea la World Cup 2026: “Cu cât situaţia e mai normală…”

Naţionala de fotbal a Iranului intenţionează să participe la Cupa Mondială din SUA, Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie), în ciuda războiului cu Statele Unite. Turneul final se va vedea live în Universul Antena.

”În prezent, nu există niciun motiv pentru a nu participa şi, cu voia lui Dumnezeu, asta vom face”, a declarat marţi selecţionerul Amir Ghalenoei, potrivit agenţiei de ştiri de stat IRNA.

Federaţia iraniană lucrează deja la pregătirea participării, inclusiv perfectarea de meciuri amicale, a adăugat Ghalenoei.

Ministrul Sportului, Ahmad Donyamali, şi-a exprimat, de asemenea, luni, optimismul în ceea ce priveşte participarea, atâta timp cât armistiţiul convenit între părţile beligerante se menţine: ”Cu cât situaţia este mai normală, cu atât participarea este mai probabilă.”

Oficialul iranian a spus că o altă condiţie este securitatea jucătorilor şi a staffului tehnic, care trebuie garantată de SUA.