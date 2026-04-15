Viviana Moraru Publicat: 15 aprilie 2026, 10:21

Anunţul selecţionerului Iranului despre participarea la World Cup 2026: Cu cât situaţia e mai normală…

Jucătorii Iranului, la începutul unui meci/ Profimedia

Naţionala de fotbal a Iranului intenţionează să participe la Cupa Mondială din SUA, Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie), în ciuda războiului cu Statele Unite. Turneul final se va vedea live în Universul Antena.

”În prezent, nu există niciun motiv pentru a nu participa şi, cu voia lui Dumnezeu, asta vom face”, a declarat marţi selecţionerul Amir Ghalenoei, potrivit agenţiei de ştiri de stat IRNA.

Federaţia iraniană lucrează deja la pregătirea participării, inclusiv perfectarea de meciuri amicale, a adăugat Ghalenoei.

Ministrul Sportului, Ahmad Donyamali, şi-a exprimat, de asemenea, luni, optimismul în ceea ce priveşte participarea, atâta timp cât armistiţiul convenit între părţile beligerante se menţine: ”Cu cât situaţia este mai normală, cu atât participarea este mai probabilă.”

Oficialul iranian a spus că o altă condiţie este securitatea jucătorilor şi a staffului tehnic, care trebuie garantată de SUA.

SUA şi Iranul au purtat discuţii directe la Islamabad în weekend, pentru prima dată de la izbucnirea ostilităţilor la sfârşitul lunii februarie, dar acestea s-au încheiat fără niciun rezultat tangibil.

Recent, s-a relatat că decizia privind participarea Iranului la Cupa Mondială va fi luată de Consiliul Suprem de Securitate Naţională al ţării.

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a exprimat anterior îndoielile cu privire la participarea Iranului, iar Republica Islamică a solicitat mutarea meciurilor sale în Mexic, ţară coorganizatoare.

Peter Magyar a luat la ţintă doi politicieni din România. "O trădare, atât în Ungaria, cât şi în Transilvania"Peter Magyar a luat la ţintă doi politicieni din România. "O trădare, atât în Ungaria, cât şi în Transilvania"
Însă FIFA, forul de conducere al fotbalului mondial, a respins ideea.

Cele trei meciuri ale Iranului din grupă împotriva Belgiei, Noii Zeelande şi Egiptului sunt programate la Seattle şi Los Angeles.

Recomandări

Reușește "U" Cluj să câștige titlul în Liga 1?
Citește și:
Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator. "Surprizele" nocive descoperite
Observator
Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator. "Surprizele" nocive descoperite
Rinat Ahmetov, un nou gest de milioane după ce a fost la priveghiul lui Mircea Lucescu. I-a îndeplinit visul fotbalistului care l-a elogiat pe „Il Luce”
Fanatik.ro
Rinat Ahmetov, un nou gest de milioane după ce a fost la priveghiul lui Mircea Lucescu. I-a îndeplinit visul fotbalistului care l-a elogiat pe „Il Luce”
11:18

“Te-ai întoarce la Rapid?” Răspunsul ferm dat de Marius Şumudică, după anunţul posibilei plecări a lui Costel Gâlcă
10:38

Olimpiu Moruţan, apărat de conducerea Rapidului după evoluţiile modeste: “Toată echipa a jucat slab”
10:30

Mihai Stoica i-a dat replica lui Alex Chipciu: “Se contrazice singur”
10:15

Carlo Ancelotti l-a întrebat pe preşedintele Braziliei dacă Neymar trebuie convocat la World Cup 2026! Reacţia şefului de stat
10:09

Ce salariu uriaş ar putea încasa Cristi Chivu, după ce-şi va prelungi contractul cu Inter. Anunţul italienilor
10:01

“Rămâne fără timp!” Siyabonga Ngezana, avertizat de sud-africani: “Asta e problema”
1 Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj 2 Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor 3 Mirel Rădoi pleacă de la FCSB la finalul sezonului! Ce a declanșat conflictul cu Gigi Becali 4 A venit răspunsul de la UEFA, după plângerea depusă de Barcelona la adresa lui Istvan Kovacs 5 Reacția lui Gică Popescu după ce Marica s-a plâns că nu a fost consultat în numirea lui Stoican 6 Costel Gâlcă e pe picior de plecare de la Rapid! Dan Şucu va încerca să aducă un antrenor român uriaş!
Citește și
Cele mai citite
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”