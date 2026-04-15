Anunţul selecţionerului Iranului despre participarea la World Cup 2026: “Cu cât situaţia e mai normală…”

Naţionala de fotbal a Iranului intenţionează să participe la Cupa Mondială din SUA, Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie), în ciuda războiului cu Statele Unite. Turneul final se va vedea live în Universul Antena.
”În prezent, nu există niciun motiv pentru a nu participa şi, cu voia lui Dumnezeu, asta vom face”, a declarat marţi selecţionerul Amir Ghalenoei, potrivit agenţiei de ştiri de stat IRNA.
Iran vrea să participe la World Cup 2026
Federaţia iraniană lucrează deja la pregătirea participării, inclusiv perfectarea de meciuri amicale, a adăugat Ghalenoei.
Ministrul Sportului, Ahmad Donyamali, şi-a exprimat, de asemenea, luni, optimismul în ceea ce priveşte participarea, atâta timp cât armistiţiul convenit între părţile beligerante se menţine: ”Cu cât situaţia este mai normală, cu atât participarea este mai probabilă.”
Oficialul iranian a spus că o altă condiţie este securitatea jucătorilor şi a staffului tehnic, care trebuie garantată de SUA.
SUA şi Iranul au purtat discuţii directe la Islamabad în weekend, pentru prima dată de la izbucnirea ostilităţilor la sfârşitul lunii februarie, dar acestea s-au încheiat fără niciun rezultat tangibil.
Recent, s-a relatat că decizia privind participarea Iranului la Cupa Mondială va fi luată de Consiliul Suprem de Securitate Naţională al ţării.
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a exprimat anterior îndoielile cu privire la participarea Iranului, iar Republica Islamică a solicitat mutarea meciurilor sale în Mexic, ţară coorganizatoare.
Însă FIFA, forul de conducere al fotbalului mondial, a respins ideea.
Cele trei meciuri ale Iranului din grupă împotriva Belgiei, Noii Zeelande şi Egiptului sunt programate la Seattle şi Los Angeles.
